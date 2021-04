Liv i limbo: Noen mennesker blir boende på flyplasser i årevis

Husker du filmen «The Terminal» med Tom Hanks? Om rollefiguren Victor Navorski som blir sittende fast på JFK flyplass utenfor New York, uten å kunne reise videre. Historien bygger på en sann historie, og den er ikke den eneste av sitt slag.

Senest i januar ble en 36 år gammel mann arrestert ved Chicago O’Hare internasjonale flyplass, etter at han hadde levd der i tre uker, skriver CNN. Etter å ha levd på andres veldedighet og alle flyplassens fasiliteter, ble han oppdaget – og livet blant travle reisende, klesbutikker og turistfamilier var over. Ifølge ham selv var grunnen til at han ikke hadde forlatt flyplassen at han var redd for å dra hjem på grunn av pandemien.

[ Nils Petter Molvær har vært gjennom et skikkelig korona-helvete ]

Sitter fast i diplomatiet

Ingen vet akkurat hvor mange som bor på flyplasser, men Wikipedia har en oversikt over kjente personer som har gjort det. At flere av disse har blitt flyplass-innbyggere, skyldes diplomati og storpolitikk.

Som den kjente varsleren Edward Snowden. Etter å ha lekket hemmelig informasjon fra det amerikanske etterretningsorganet NSA, ble han boende på en russisk flyplass før han ble gitt asyl. Eller Sanjay Sahn, som plutselig ble statsløs, etter å ha suspendert sitt kenyanske statsborgerskap og ikke fikk sitt britiske statsborgerskap bekreftet av britiske myndigheter.

Og så har vi «Victor Navorski», eller Mehran Karimi Nasseri som han i virkeligheten heter. Han flyktet fra sitt hjemland Iran i 1988, og var på vei til England da han mistet papirene som bekreftet at han var flyktning. Han ble sittende fast på Charles de Gaulle flyplass frem til 2006 - etter 18 år som beboer på flyplassen oppkalt etter den franske generalen.

[ «Classy, Høyre – ble det for plagsomt at Elisabeth Thoresen kritiserte regjeringens brutale AAP-kutt på Høyres egen side?» ]

Økning av hjemløse

Som et nærmest døgnåpent sted med store folkemengder, er flyplasser også et sted hvor man lett kan gå upåaktet hen. CNN skriver at utover 80-tallet, oppsto en situasjon hvor hjemløse tok bolig på flyplasser i USA og Europa.

Antallet har siden økt, og i dag fungerer flere flyplasser delvis som et ikke-offisielt tilbud for mennesker uten bolig.

[ Strandet på flyplassen i Filippinene, er han virkelighetens Tom Hanks? ]

[ Arild Knutsen advarer mot skjult smitte i Oslos rusmiljø: – Folk er livredde for å teste seg ]