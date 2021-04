Fransk politi etterforsker hemmelige restaurant-middager i Paris

Serveringssteder i Frankrike har vært stengt i lang tid. TV-kanalen M6 sendte fredag likevel filmopptak som viste en hemmelig middagsservering i en restaurant i en av de dyrere delene av Paris. Opptakene som er tatt med skjult kamera, viste at verken kelnere eller gjestene hadde på seg munnbind.

Det er ikke kjent hvem som var gjestene, og emneknaggen #OnVeutLesNoms (Vi vil ha navnene deres) har blitt populær på Twitter.

M6-reportasjen viser at personalet legger fram kveldsmenyer til en pris mellom 160 og 490 euro, rundt 1.600 og 4.900 kroner, per person. Restaurantgjestene fikk også beskjed om at de ikke kunne gå med munnbind.

– Vi bruker ikke munnbind. Korona finnes ikke når man går gjennom dørene her. Vi vil at folk skal føle seg avslappet, sa et medlem av personalet til teamet som sto bak de hemmelige opptakene.

I reportasjen bekrefter innehaver av luksusstedet Palais Vivienne, Pierre-Jean Chalencon, at denne typen middager og hemmelige arrangement har funnet sted jevnlig gjennom pandemien, og at gjestene har inkludert medlem av regjeringen. I en uttalelse til AFP har Chalencon imidlertid trukket tilbake at ministre har deltatt på middagene.

Frankrikes innenriksminister Gérald Darmanin har beordret politietterforskningen av arrangementene. Han understreker at det ikke finnes egne regler for de rike og privilegerte.

– Disse personene må straffeforfølges, og bli dømt for å ha organisert denne typen fester, sier Darmanin, melder BBC.

