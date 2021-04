Anklagene om kuppforsøk i Jordan: – Kan bli farlig

JAFFA (Dagsavisen): Kongedømmet Jordan, klemt mellom Irak, Syria, Israel, Palestina og Saudi Arabia, er det viktigste landet i Midtøsten som en aldri hører om. Den minste endring i kongeriket vil påvirke maktbalansen i den spente regionen.

Og i helgen skjedde det. Uten forvarsel ble plutselig halvbroren til kong Abdullah satt i husarrest, mens 18 andre topper i regimet ble arrestert. De blir alle anklaget for å ville destabilisere landet.

[ Ti år med krig: Barn i Syria ser ingen framtid ]

– Kan bli farlig

– Etterforskere har fanget opp fremmed innblanding og kommunikasjon om det riktige tidspunktet å destabilisere Jordan, fortalte visestatsminister Ayman Safadi etter at rykter spredte seg i landet om at kongens halvbror Hamzah var satt under husarrest.

Men i en video smuglet ut av hans palass avviste prins Hamzah alle anklagene. Uten å nevne halvbroren kong Abdullah ved navn, rettet han alvorlige anklager om regimets tilstand.

– Jeg er ikke den som er ansvarlig for sammenbruddet i regjeringsarbeidet, for korrupsjonen og inkompetansen som har vært utbredt her de siste 15 til 20 årene, sa Hamzah, mens han så inn i det som trolig var et mobilkamera. Kong Abdullah kom til makten for 22 år siden.

– Dette er dramatisk, en kongelig familiekrangel, og det kan bli farlig. Ikke siden 50-tallet har en kongelig blitt satt i husarrest her, forteller Daoud Kuttab, en journalist kjent for sine gode kontakter i landets øvre sjikt, til Dagsavisen.

– Dette må roe seg, for Jordan tåler ikke en slik konflikt, la han til.

[ I 1997 sank Sp som en stein de siste månedene før valget. Kan det skje igjen? (+) ]

Korrupsjon og nepotisme

Men videoen til prins Hamzah, der noen for første gang snakket åpent om korrupsjonen, rørte også noe ved folk, og nå er regimet redd, sier Kuttab.

– Dette har brakt spørsmålet om korrupsjon og nepotisme ut i åpenhet, og dette igjen åpner spørsmålet om behovet for politiske reformer, sier han.

Til tross for sin beliggenhet i et av verdens farligste hjørner, er Jordan vanligvis et stille land. I 1970 forsøkte PLOs leder Yasser Arafat og hans styrker å velte regimet, men ble, i det som ble kjent som Svart September, drevet ut av landet. Jordan har imidlertid en palestinsk majoritet. Det var britene som i 1921 skar landet ut av mandatområdet Palestina, og ga det til Kong Abdullas tippoldefar, som hadde vært en stammeleder i det som i dag er Saudi-Arabia. Men årsaken til at det militært svake Jordan har greid å overleve i regionen er trolig knyttet til at de rivaliserende landene Syria, Irak og Israel har sett en interesse i å ha landet som en buffer seg i mellom.

Jordan er ikke et demokrati, men styres ikke med den samme brutaliteten som for eksempel nabolandet Syria. Regimet bruker bevisst kaoset i nabolandene til å rettferdiggjøre sitt regime, og har lenge advart, spesielt under Den arabiske våren, at politiske reformer vil kunne bringe anarki til landet.

Men med husarresten av prins Hamzah likner kongedømmet plutselig mer på landene de vil advare mot.

[ Verdensstjerne ble slått ut av covid-19: – Luktesans, smaksans, pusten og husken er dårligere enn den var ]

Mange palassfanger

I fjor i september smuglet milliardæren Rami Makhlouf, en fetter av Syrias president Bashar Assad, en video ut fra sitt palass der han anklaget regimet for å forfølge ham. Siden har man ikke hørt fra ham. I 2017 samlet Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman flere hundre millionærer, inkludert 11 prinser, i et fem stjerners hotell i Riyadh, der de ble holdt i flere måneder, som del av kronprinsens forsøk på å konsolidere sitt grep om makten.

Men i Jordan er nå amerikansk-fødte Noor, den tidligere dronningen, bekymret for skjebnen til sønnen og hans familie.

– Jeg ber om at sannheten og rettferdigheten vil seire for alle de uskyldige ofrene i denne onde bakvaskelsen. Gud velsigne og bevare dem, skrev hun på Twitter.

Hamzah er imidlertid ikke den eneste av hennes barn som er i trøbbel. Hennes datter, prinsesse Haya bint Hussein, var en av konene til sjeik Mohammed bin Rashid al Maktoum, emiren av Dubai, og hun rømte i 2019 til London og lever nå i skjul der. Emirens datter Latifa forsøkte også å rømme fra hjemlandet i 2018, men ble kidnappet av regimets sikkerhetsstyrker i internasjonalt farvann da hun forsøkte å komme seg unna i en båt.

[ Krigshistorikere angriper ny NRK-serie: – De har åpenbart ikke peiling på nazismen ]

Går langt tilbake

Striden som siden helgen utfolder seg mellom Kong Abdullah og hans halvbror går trolig tilbake til deres felles far, Kong Husseins siste dager i februar 1999.

Flere sto da klare til å arve makten. Kongens bror, prins Hassan, hadde ventet i kulissene i tiår. Men da kongen fikk høre at Hassans kone hadde bestilt nye gardiner til kongepalasset allerede før han var død, ble han så sint at han offentliggjorde et brev der han sa at broren ikke lenger ville arve makten.

Dronning Noor regnet da med at deres felles sønn Hamzah skulle bli konge, men som 18-åring anså Kong Hussein ham som for ung. I stedet utpekte han den noe eldre Abdullah, en sønn han hadde med britisk-fødte Toni Gardiner, som etterfølger.

Daoud Kuttab, den velrenommerte jordanske journalisten, sier det nå er avgjørende at krisen avsluttes raskt.

– Nå må alle parter her roe seg ned, for landet er ikke i stand til å tåle en splittelse, sier han.

Landet er allerede preget av dårlig økonomi, nedtynget både av Corona-viruset og av tilstrømmingen av rundt 1.2 millioner syriske flyktninger.

[ Få nyhetsbrev fra Dagsavisen! ]

Bekymrede naboland

I resten av Midtøsten vokser bekymringen. En lang rekke arabiske land, inkludert Marokko, Oman, Irak, Saudi-Arabia, Egypt og Libanon, har gått ut og uttrykt sin støtte til kongen. En jordansk avis sa søndag at det var Israel som sto bak forsøket på å destabilisere kongeriket, men det ble avvist av Kuttab.

– Dette er bare tull. Men slike «fake news» får man når man ikke har en fri presse og spørsmål blir stående ubesvart. I de første 24 timene sa ikke de statskontrollerte mediene noe som helst om dramaet som utspilte seg, sier han.

[ Netanyahu får regjeringsoppdraget i Israel ]





---

Fakta om Jordans prins Hamzah

Eldste sønn av Jordans avdøde kong Hussein og hans fjerde kone, amerikanskfødte dronning Noor.

Født 29. mars 1980.

Utnevnt til kronprins i 1999 da faren døde og hans 18 år eldre halvbror Abdullah overtok tronen.

Mistet tittelen i 2004. Fem år senere utnevnte kong Abdullah i stedet sin eldste sønn Hussein til kronprins.

Populær i Jordan, delvis på grunn av likheten til sin far. Har nære bånd til stammeledere.

Er utdannet flyger, har tjenestegjort i det jordanske forsvaret og gått på den britiske hærens krigsskole i Sandhurst, samt Harvard-universitetet i USA.

Har fem døtre og én sønn og er gift med canadiskfødte prinsesse Basmah Bani Ahmad.

Sitter i husarrest i sitt palass i Amman etter å ha blitt anklaget av regjeringen for å ha deltatt i et «ondsinnet komplott» med utenlandske aktører for å undergrave kongerikets sikkerhet.

Nekter for å være del av en konspirasjon, men har kritisert myndighetene for blant annet korrupsjon og vanstyre.

(Kilder: AFP, BBC, AP, Wikipedia)





---