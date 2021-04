Kilder: Afghanistans president har lagd nytt fredsforslag

Det skjer etter at USA – støttet av Russland og andre interessenter – sa i sitt eget lekkede forslag at de ønsker å se en form for overgangsregjering som involverer Taliban til tross for at Ghani har insistert på at ledere bare kan velges gjennom valg.

Ifølge offisielle kilder planlegger Ghani å presentere sin tretrinnsplan på en FN-støttet konferanse i Tyrkia, hvor USA, Russland og andre viktige regionale land deltar. En dato for konferansen er ikke fastsatt.

Ghanis forslag innebærer å komme til politisk enighet med Taliban og kunngjøre en våpenhvile som overvåkes internasjonalt, viser sentrale utdrag nyhetsbyrået AFP har innhentet.

Presidenten har allerede delt planen med flere internasjonale diplomater, opplyser kildene.

Nylige samtaler i Russland

Afghanistans høyråd for nasjonal forsoning sa søndag at de vil komme med et eget forslag etter å ha innhentet 30 dokumenter fra ulike partier og sivile organisasjoner, samt fra Ghani og rådets leder Abdullah Abdullah.

Representanter for Afghanistans regjering, Taliban og internasjonale observatører møttes nylig i Russland for å blåse liv i fredsprosessen.

Samtalene i Moskva startet mens den USA-ledede prosessen i Qatars hovedstad Doha har gått i stå. Mens regjeringene i USA og Kabul har presset på for å få Taliban til å inngå våpenhvile, har sistnevnte sagt at det vil de forhandle om i fredssamtaler med Afghanistans regjering.

Da samtalene i Doha startet i september, var det første gang at partene satte seg ned ved forhandlingsbordet i håp om å få slutt på den 20 år lange krigen i Afghanistan.

[ Anmeldelse: Alamo i Afghanistan ]

Farvel Nato-styrker?

Taliban styrer eller har innflytelse i mer enn halvparten av Afghanistan, og har gradvis vokst siden de ble kastet fra makten i 2001. Analytikerne mener imidlertid at det er umulig for begge parter å vinne krigen militært.

USA og Nato trekker styrkene sine ut av Afghanistan 1. mai dersom det er fremgang i fredsprosessen og Taliban oppfyller sine forpliktelser.

Mange afghanere frykter at en tilbaketrekking vil føre til at kampene mellom ulike grupper i landet blusser opp igjen. Verken Nato eller USA har fattet noe vedtak om tilbaketrekking ennå.