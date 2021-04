Tysklands helseminister ønsker fordeler for fullvaksinerte

De burde blant annet få lov til å gå i butikker og frisører, sier han til den tyske avisa Bild.

Fullvaksinerte tyskere slipper å gå i karantene, fastslo det tyske folkehelseinstituttet Robert Koch-Institut (RKI) nylig. Helseministeren sier at dette er veldig viktig for næringslivet, og han peker på at gjenåpningen av Tyskland også må skje gjennom hyppig testing.

Spahn understreker imidlertid at førsteprioritet er å håndtere den tredje smittebølgen, som landet forsøker å få bukt med. Tyskland har nå rundt 92 koronadødsfall per 100.000 innbyggere, mens Norge til sammenligning har tolv.