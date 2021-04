Restauranteier i Verona plassert på Trumps siste sanksjonsliste

Alessandro Bazzoni driver en restaurant i byen Verona. I januar ble han plutselig puttet på en sanksjonsliste, beskyldt for å være involvert i et nettverk som jobber for å omgå sanksjoner mot Venezuelas oljesektor.

Sanksjonene mot Venezuela stammer fra 2019, da Trump-administrasjonen innførte dem som et ledd i å få president Maduro til å gå av. Hvor effektive sanksjonene er har vært debattert.

Feil fyr

På siste dag fanget de altså den italienske restauranteieren i nettet, skriver BBC. Med det ble også selskap som hadde kontakt med Bazzoni utsatt for saksjoner.

Problemet var bare at det var feil Alessandro Bazzoni de hadde ført opp på listen. Listen ble fullført på Trumps siste dag som president, og oppdaget måneder senere.

Utbredt problem

Dette er et mer utbredt problem, skriver BBC. De referer blant annet til advokaten Nicholas Turner.

– Ofte kan målene være fullstendig uskyldige, og dette kan være veldig ødeleggende for selskapene deres. Det kan ta måneder å få ordnet opp i det, og til stor pris.

Advokaten mener at vi antar at amerikanske myndigheter skal ha god tilgang til informasjon, men at det ikke alltid stemmer.

– Av og til bruker myndighetene de finner på nettet. Hvis informasjonen ikke er verifisert, kan det fort oppstå feil.

Den italienske restauranteieren er nå tatt av listen – til stor glede. Han forteller til Reuters at det hele var en feiltakelse, og at han er glad han ikke lenger er involvert.

