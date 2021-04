Kongressen nedstengt etter melding om skyting

To politibetjenter er skadd i nærheten etter å ha blitt påkjørt.

Kongresspolitiet sier at de to politibetjentene ble skadd da en person kjørte på dem ved en veisperring med bilen sin, og at en mistenkt gjerningsmann er arrestert.

Både politibetjentene og den pågrepne er kjørt til sykehus, og tilstanden til gjerningsmannen er alvorlig etter at han ble skutt.

Alle Kongressens bygninger ble stengt på grunn av en «ekstern sikkerhetstrussel», og ansatte fikk beskjed om at ingen fikk gå ut eller komme inn.

En polititjenestemann sa at bakgrunnen var en mulig skyteepisode på en gate i nærheten av Kongressen.

Det kom raskt massivt med politi til stedet, og folk ble bedt om å holde avstand. Et helikopter landet like ved bygningen, ifølge en journalist fra NBC.

[ «Donald Trump satte helt ville rekorder i antall sanksjoner innført mot andre land. Men blir Biden bedre?» ]