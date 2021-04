I helgen skal oldtidens faraoer vandre gjennom Kairo

De gamle faraoene vil gjenoppstå fra sine hvilesteder, og vandre rundt i Kairo på jakt etter et nytt hjem, skriver CNN. Men for den som frykter det overnaturlige: det er snakk om en feiring av Egypts historie, og del av et prosjekt som skal føre mumiene til et nytt museum.

Paraden kalles «The Pharaoh’s Golden Parade», og skal finne sted på lørdag. Det ryktes blant annet at den mektige Ramses den Store og 21 andre mumier vil vise seg frem, sammen med hestedrevne kjerrer, korsang og kjendiser.

Oppdaget mens de øvde

De egyptiske myndighetene holder imidlertid kortene tett til brystet.

– Det er en overraskelse, sier Ahmed Ghoneim, sjef for Egypts nasjonalmuseum til CNN. Det er til museet han driver mumiene skal fraktes.

Det er mulig at mumiene ikke helt har vendt seg til hvor raskt rykter sprer seg i vår teknologiske tidsalder. For den hemmelige overraskelsen har blitt avslørt av at innbyggere i Kairo har filmet parade-øvelsene, og delt videoene på sosiale medier.

3000 år gamle

Mumiene stammer fra epoken Det nye riket, som startet rundt 1500 år før vår tidsregning. Den gang ble mumiene plassert i gravkamre som skulle holde gravrøvere borte. I det nye museet er målet at de besøkende skal oppleve noe lignende som å ta turen inn i et av oldtidens gravkamre.

– Det handler ikke om mumiene, men om hvordan du viser dem. Det er hvordan du forteller historien, miljøet rundt, hva du føler når du kommer inn, forteller museumsdirektøren.

– Ingen sjokk for mumiene

Å bevare 3000 år gamle faraoer er ingen enkel sak. Med en gang de gamle kongene har kommet seg over til det nye museet i omgivelser som passer dem perfekt. Når de konserveres plasseres de i oksygen-frie nitrogen-kapsler, og utstillingsmonterne skal ha samme funksjon.

– Så det vil ikke være noe sjokk for mumiene når vi tar dem ut fra boksene, og putter dem i disse enhetene, sier museets sjefskonservator.

Med det nye museet håper museet å fortelle en ny historie om Egypt. En historie som starter med et gjensyn med oldtiden i dagens Egypt.

