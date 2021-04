I Japan kan du nyte rådyr flymat uten å reise

Blant bransjene som har blitt hardt rammet av pandemien er flyindustrien. I Norge har både SAS og Norwegian slitt, og kanskje har de noe å lære av sine japanske kolleger?

For Japans største flyselskap, All Nippon Airways, tilbyr nå luksusmåltider om bord på sine fly, melder The Guardian. Flyene står stille på bakken, men her skal det være nok delikatesser til å sende smakssansen til himmels.

Luksuriøs mat og deilige seter

For den nette sum av 59 800 yen, som tilsvarer 4615 kroner, får «passasjerene» en førsteklassesmeny om bord på en Boeing-777. De besøkende får da velge mellom en klassisk japansk, og en internasjonal meny.

I tillegg finnes også et business-alternativ, som koster omtrent halvparten. To av gjestene har snakket med den japanske avisen Nikkei Asia er strålende fornøyde:

– Det var et deilig måltid, forteller Yosuke Kimoto, som nøt et business-måltid sammen med sin 14 år gamle sønn.

– Business-klasse var drastisk forskjellig fra økonomiklasse, både med tanke på mat og sete. Det var så mye plass, og setet var som en seng, legger sønnen til.

På den første dagen var det 60 mennesker som spiste lunsjen sin om bord på det jordnære flyet. I løpet av april har selskapet planlagt 22 lunsjer og middager.

Sabelfisk og champagne

Og om det ikke høres forlokkende ut å få testet ut de deilige setene på business-klasse, kan kanskje et lite innblikk i menyen hjelpe. Middagspassasjerene får blant annet servert sabelfisk, kobe-biff og skjell- og abborsuppe. Av drikkevarer kan de velge mellom sake, plommevin og champagne.

Det er de ansatte selv som har kommet opp med ideen om å forandre flyet til luksusrestaurant, melder The Guardian. Det hele startet med å selge økonomiklasse-mat online i slutten av desember.

Prøver å redde industrien

Men ANA er ikke de eneste som har tappet inn på et marked bestående av kunder som er sulteforet for flymat. Singapore Airlines serverte både middag og film i et parkert fly i oktober 2020.

Så både myndigheter og flyindustrien selv forsøker å få flybransjen opp i lufta igjen i en stasjonær tid. Vi får se om også matkvaliteten har blitt bedre den dagen vi tar til vingene igjen.

