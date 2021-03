Trump blir saksøkt av to betjenter i kongresspolitiet

Trump er allerede blitt tiltalt, og frikjent, i en riksrettssak for å ha oppildnet til kongressopprøret. Nå saksøkes han av to betjenter, James Blassingame og Sidney Hemby, som skriver at de ble fysisk og følelsesmessig skadd i angrepet på kongressbygningen.

– Opprøret ble oppildnet av Trumps handlinger i mange måneder da han fikk sine tilhengere til å tro på falske påstander om at han ble presset ut av Det hvite hus av omfattende valgfusk, skriver de to i søksmålet.

Blassingame sier han fikk hodeskader i angrepet, og psykiske problemer i etterkant. Hemby sier på sin side han fikk kneskader da han ble presset mot Kongressens dører av den sinte folkemengden.

