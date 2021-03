Fidel Castros krokodille rev av svenskens arm – fikk livsgleden tilbake på golfbanen

Fidel Castro hadde gitt krokodillene i gave til en russisk astronaut. Han fikk senere beskjeden av sin kone om å velge mellom krokodillene og henne. Dermed endte krokodillene opp i Skansenakvariet i Stockholm.

Der har de ligget siden, uten å gjøre noe ut av seg. Til en dag, da krokodillene plutselig bet tak i den 79 år gamle mannens arm. Fire personer hjalp til i dragkampen, slik at mannen endte på sykehus og ikke ut i akvariet med krokodillene.

– Da jeg våknet sa legen til meg at operasjonen hadde gått kjempebra. Så deilig tenkte jeg, siden jeg fortsatt følte at fingrene var i bevegelse. Da jeg spurte legen når jeg kunne gå tilbake på jobb, sa han at det kunne bli et problem siden de måtte amputere armen min. Da legen sa det, føltes det som at jeg sank ned i et hull i gulvet, sier svensken.

Siden har han fått livsgleden tilbake ved å spille golf.

– Golfen betyr veldig mye for meg. Man sitter ikke hjemme og synes synd på seg selv, men i stedet får man noe positivt tilbake. Golfen gir meg muligheten til å følge meg som et normalt menneske, sier han.

