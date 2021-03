Pentagons mangfoldssjef har fått «nye arbeidsoppgaver» etter å ha sammenlignet Trump med Hitler

Det amerikanske forsvarsdepartementet kunngjorde på torsdag at Richard Torres-Estrada hadde fått jobben med å sørge for bedre mangfold hos Pentagon, men allerede på mandag ble det kjent at den nye mangfoldssjefen var under etterforskning for meldinger han tidligere hadde skrevet på sosiale medier.

– En etterforskning har blitt startet for å gå gjennom ansettelsesforholdet til Torres-Estrada, og på dette tidspunktet vil det være upassende å diskutere innholdet i etterforskningen før den er ferdig, sa en talsperson til Fox News tirsdag.

Talspersonen bekrefter imidlertid at Torres-Estrada har fått nye arbeidsoppgaver i påvente av at etterforskningen skal fullføres. Pentagon har bekreftet at det blant annet dreier seg om et innlegg der Torres-Estrada satte et bilde av Trump med en bibel opp ved siden av et bilde av Hitler.

– Vi tar selvsagt behovet for å fremme mangfold og inkludering på alvor her i avdelingen. Forsvarssministeren har selv snakket om det mange ganger, og vi vil absolutt at det arbeidet vi gjør skal være så gjennomsiktig, troverdig, effektivt og selvfølgelig profesjonelt som mulig, sa Pentagons pressesekretær John Kirby om etterforskningen mandag.

USSOCOM welcomes our new Chief of Diversity & Inclusion, Mr. Richard Torres-Estrada. We look forward to his contribution in enhancing the capabilities and effectiveness of #SOF through diversity of talent, helping us recruit the best of the best. #QuietProfessionals pic.twitter.com/Z6aJnz91mx — USSOCOM (@USSOCOM) March 25, 2021

