Biden fordømmer lov i Georgia som innskrenker valgretten

– Dette er Jim Crow i det 20. århundre. Det må ta slutt. Vi har en moralsk og grunnlovsfestet plikt til å handle, sa han.

Han viser til rasistiske lover for å undertrykke svarte i Sørstatene etter at slaveriet ble opphevet.

Blant bestemmelsene i loven som den republikanske guvernøren Brian Kemp undertegnet, er nye begrensninger i stemming via posten og sterkere politisk kontroll over hvordan valget organiseres.

Blant annet kortes åpningstidene ned, antall kasser for å ta imot stemmer reduseres, det innføres restriksjoner som gjør forhåndsstemming vanskeligere for svært mange mennesker, og det blir forbudt å dele ut vannflasker til folk som står i timelange køer for å stemme.

Demokratene sier at den nye lovgivningen i Georgia og republikanske initiativ i en rekke andre delstater har som formål å gjøre det vanskeligere for minoriteter å delta i valget.

Republikanerne, som har flertall i den folkevalgte delstatsforsamlingen, handlet raskt for å innskrenke stemmeretten etter valgene i Georgia der Joe Biden og to demokratiske senatorer vant etter rekordframmøte blant demokrater.

Kemp hevder den nye loven vil gjøre valgene «sikrere, mer tilgjengelig og rettferdig».

Biden ba Kongressen så snart som mulig behandle to forslag som er lagt fram for å sikre bredere rett til å delta i valg i alle USAs delstater og hindre republikanske forsøk på å innskrenke valgretten.

Lovgivningen er alt vedtatt i Representantenes hus og venter på å bli tatt oppi Senatet.