Gode nyheter fra verdensrommet – jorda er ikke i fare

NASA har nå kommet fram til at det ikke vil skje, i hvert fall ikke på 100 år, skriver nyhetsbyrået AP.

Asteroiden det er snakk om ble oppdaget i 2004 og fikk navnet Apophis, som er navnet på den egyptiske slangeguden Apep. I3. april 2029 vil den passere mellom månen og jorda.

Selv om risikoen har vært liten, har det vært en viss frykt for at asteroiden som har en diameter på 370 meter, kunne komme farlig nær jorda først i 2029 og så i 2036, men forskere har tidligere konkludert med det ikke er noen sjanse for at den kan treffe jorda så nært fram i tid.

Etter nye observasjoner av Apophis bane rundt sola, er NASA nå også helt sikre på at den enorme asteroiden heller ikke vil treffe jorda i 2068.

Hvis asteroiden hadde truffet jorda, ville det vært katastrofalt. Beregninger har vist at en kollisjon ville frigjøre en energimengde som tilsvarer flere titalls tusen Hiroshima-bomber.