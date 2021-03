Rekker ikke å stanse den tredje bølgen i Europa

– Det er ikke nok vaksiner i Europa til å stanse den tredje bølgen med vaksinering alene, oppsummerte Tysklands helseminister, Jens Spahn, nylig.

– Selv om leveringene av EUs bestillinger nå er pålitelige, vil det ta mange uker før risikogrupper er fullt vaksinerte. Først da kan vi snakke om å åpne opp, sier Spahn.

Tredje bølge

Europeiske land hadde tidligere i vinter håpet på en lettere situasjon når det nærmet seg påske. I stedet er nå Europa på vei inn i den tredje bølgen, noe som fører til ytterligere innstramminger eller forlengelse av en nedstengning som allerede er der.

I likhet med i Norge, er den britiske mutasjonen nå dominerende i både Danmark, Italia, Irland, Tyskland, Frankrike, Spania og Portugal, ifølge Verdens helseorganisasjon, WHO. Det er bakgrunnen for økte smittetall i Europa.

– Vi er praktisk talt inne i en ny pandemi, den britiske mutasjonen er blitt dominerende, sa Tysklands kansler Angela Merkel mandag kveld, i det nye innstramminger ble kunngjort i Tyskland for påsken.

– I bunn og grunn har vi et nytt virus … det er mye dødeligere, mye mer smittsomt og infeksjonen varer mye lengre, sa Merkel.

De fleste landene har imidlertid ikke like høye smittetall ennå som i den andre bølgen, ifølge statistikken på Worldometers. Men man frykter at det skjer dersom man nå ikke innfører kraftigere tiltak. Håpet er at tiltakene skal hindre bølgen i å bli skyhøy, samtidig som man «kjøper seg tid» før vaksineringen ventes å skyte fart de neste månedene.

Stengt påske

Dette gjøres nå i enkelte land i Europa:

Tyskland:

Angela Merkel og lederne av landets delstater har blitt enige om å forlenge nedstengingen av Tyskland til 18. april. Restriksjonene varte i utgangspunktet til 28. mars. Det betyr at kultur-, fritids- og sportstilbud fortsatt holdes stengt.

I tillegg innføres en strengere nedstenging i fem dager i påsken, mellom 1. og 5. april, for å få kontroll på den økende smitten. Maks fem voksne fra to husholdninger kan møtes hjemme da.

Fra før av har tyske helseeksperter advart om at man kan være tilbake der man var i jula.

– Det er ganske sannsynlig at vi i påsken vil ha en situasjon lik den vi hadde før jula, med et svært høyt antall smittede, mange alvorlig syke og døde, og overbelastede sykehus, sa Lars Schaade, visepresident ved Robert Koch-instituttet, nylig.

Noen restriksjoner ble lettet noe i februar og mars, men regjeringen og delstatsmyndighetene ble tvunget til å reversere lettelsene. Skolene ble åpnet igjen i februar. I enkelte hardt rammede områder kan disse nå bli stengt igjen.

Frankrike

Frankrike innførte nettopp en «lockdown light» i 16 regioner der en tredel av landets befolkning bor, inkludert Paris-området. Ikke-nødvendige butikker stenger, og det er ikke lov å reise mellom regionene.

Det er flere mennesker i intensivbehandling i Paris-regionen nå enn under den andre bølgen i november, skriver The Guardian. Sykehuskapasiteten er strukket maksimalt.

Men de nye tiltakene er mindre strenge enn tidligere, noe som har ført til at enkelte eksperter mener de ikke vil være nok. Blant annet kan frisører, bokhandlere og blomsterbutikker holde åpent. Skolene holder også åpent, bortsett fra de eldste på videregående, som har delvis hjemmeskole.

Italia

Fra 15. mars innførte Italia nok en hard nedstengning, der mer enn halve landet ble kategorisert som «rødt», noe som innebærer stengte skoler, restauranter og barer.

I påskehelgen blir hele landet kategorisert som nivå rødt, og folk blir bedt om å holde seg hjemme bortsett fra nødvendige ærend.

Et økende antall koronapasienter er middelaldrende eller yngre i italienske sykehus nå.

Belgia

Belgia hadde tidligere denne måneden lettet på noen tiltak, blant annet hadde belgiere fått lov til å møte dobbelt så mange utendørs. Nå skulle flere restriksjoner etter planene bli lettet på, men lettelsene er blitt utsatt.

Det er ikke lov til å ha besøk hjemme, og kun en nærkontakt utenfor husholdningen er tillatt. I Brussel er det portforbud mellom kl. 22 og kl. 6. Serveringssteder er fortsatt stengt. Barnehager og barneskoler holder åpent, mens eldre elever har delvis hjemmeskole, delvis undervisning på skolen.

Nederland

Regjeringen forlenget nylig portforbudet på nettene som har vært innført siden januar på grunn av den britiske mutasjonen. Statsminister Mark Rutte innførte noen få lettelser i mars, men i det store og hele videreføres sterke restriksjoner også i Nederland.

… men her ser de lyset:

Storbritannia

I Storbritannia ser man derimot det motsatte: Smittetallene og dødstallene har stupt de siste månedene. Begge deler er nå rundt en tidel av hva de var rundt nyttår.

Det er trolig to grunner til dette: Storbritannia ligger foran de andre europeiske landene når det gjelder spredningen av den britiske mutasjonen, det vil si at konsekvensene av denne var på topp rundt nyttår. Den britiske mutasjonen var allerede dominerende der i desember. Først nå ser man virkelig effekten av denne mutanten i andre europeiske land.

Statsminister Boris Johnson kan se lysere på situasjonen. Landet er godt i gang med vaksinering, og denne uka fikk han sin første dose selv. (FRANK AUGSTEIN/AFP)

Den andre viktige årsaken er at Storbritannia også ligger langt foran Europa for øvrig på vaksinering. I EU og EØS-området har man nå gitt en første dose til 10.4 prosent av befolkningen, mens 4.5 prosent er fullvaksinert, ifølge en oversikt fra European Center for Disease Prevention and Control.

I Storbritannia har hele 53 prosent fått første dose, mens fire prosent er fullvaksinert, ifølge en oversikt fra britiske myndigheter. Storbritannia kom tidligere i gang med vaksinering enn EU, har ikke opplevd leveringsforsinkelser i samme grad som EU, og har dessuten fra første stund prioritert å gi flere vaksinedose en, i stedet for å fullvaksinere flere først.

Danmark

I Danmark ser man nå en stabilisering av smittetallene, og et bredt flertall i Folketinget ble mandag enige om en avtale om en langsiktig gjenåpning. Om to uker letter man på de første tiltakene, blant annet ved at frisører, fysioterapeuter, massører og tatovører igjen kan ta imot kunder, men med krav om at besøkende kan vise fram et såkalt koronapass som bekrefter vaksinasjon, at man har testet negativt for korona de siste tre døgnene eller at man har vært smittet tidligere.

– Danmark titter nå inn i en åpning, mens andre land i Europa titter inn i en nedstenging, sier leder for Det Konservative Folkeparti, Søren Pape Poulsen, ifølge Politiken.

Statsminister Mette Frederiksen og andre partiledere kunngjorde en langsiktig gjenåpningsplan for Danmark mandag. De ser bedring etter en kraftig og langvarig nedstengning. (PHILIP DAVALI/AFP)

Vendepunktet for nesten full gjenåpning vil skje når alle over 50 år er vaksinert. Det er ventet å skje i mai. Forutsetningen for gjenåpning er at smitten holdes nede, vaksineringstempoet holdes oppe, og man bruker vaksinepass.

Det vil være en milepæl i landets koronakrise, fastslår politikerne i avtaleteksten:

– Risikoen for dødsfall og overbelastningen av helsevesenet som følge av korona vil falle svært markant, og samfunnet kan gjenåpnes. Det vil likevel fortsatt være restriksjoner ved arrangementer med risiko for superspredning, herunder større arrangementer og natteliv, reiserestriksjoner samt generelle smitteforebyggende tiltak, heter det i avtalen.

