Jens Stoltenberg får AstraZeneca-vaksinen – takker Polen for tilbudet

Gaven fra den polske regjeringen kom på forespørsel fra Nato, skriver VG.

– Jeg vil takke Polen for deres tilbud om å levere vaksiner mot covid-19 til Nato. Det viser at Polen er villig til å støtte Nato. Vaksinen vil støtte arbeidet her ved hovedkvarteret, sa Stoltenberg på en pressekonferanse i Brussel mandag.

I Norge er vaksinering med AstraZenecas koronavaksine satt på vent mens myndighetene gjør undersøkelser på sammenhengen mellom vaksinen og flere tilfeller av sjeldne blodpropper og dødsfall.

Beslutningen om vaksine-stansen er tatt av Folkehelseinstituttet (FHI) hvor Jens Stoltenbergs søster Camilla Stoltenberg er direktør. FHI kommer med en ny vurdering fredag.

Et team på 20 polske helsearbeidere flyr til Brussel torsdag med 3.500 vaksinedoser. Vaksineringen av hele hovedkvarteret vil ta tre dager.

