Trump-statue fjernet fra voks-museum etter slag og kloring

– Når det er snakk om en politisk figur, kan angrep bli et problem, forteller museets talsperson til San Antonio Express-News.

Nå har problemet blitt så stort at museet har sett seg nødt til å ta affære. Etter merker av slag og kloring, har voksversjonen av den tidligere presidenten blitt plassert i et lager.

Der er Trump i celebert selskap. Blant de tretti andre han deler rom med, finnes også en annen tidligere amerikansk president: grunnlovsfar George Washington.

[ Skuffelser etter skuffelser: Dette er rådene for å holde motivasjonen oppe under korona ]

Ikke første gang

– Voksfigurene våre trenger vedlikehold fra tid til annen, forteller en representant for museet.

Voksfiguren fjernes ikke som en følge av at han har falt i aktelse hos den amerikanske befolkningen, skriver avisen. I alle fall ikke direkte. Det skyldes de kontinuerlige angrepene fra de besøkende – angrep som økte i takt med temperaturen i valgkampen forrige sommer.

Saken fortsetter under videoen

Ikke engang å flytte statuen ut i foajeen hindret flere angrep. At de museumsansatte kunne fungere som livvakter for statuen hjalp lite, og juli i fjor ble det avgjort at figuren ikke kunne bli værende. Men tross at Trump er en svært kontroversiell figur, er han ikke den første presidentstatuen som har fått har medfart.

– Vi har alltid hatt problem med presidentseksjonen, fordi uansett hvilken president det var snakk om – Bush, Obama eller Trump – har folk angrepet dem. Obamas ører ble revet av seks ganger. Og noen slo inn Bushs nese.

[ For 15 år siden våknet den blå fuglen til liv. Foreløpig har en japansk milliardær rekorden for mest delte Twitter-melding ]

Polariserende figur

Men mens angrepene på Obama har avtatt, har aggressiviteten mot Trump ført til at det foreløpig ikke er planlagt å sette statuen av ham opp igjen. Allerede før avdukingen i 2017 var museet klar over at figuren ville bli kontroversiell, skriver San Antonio Express-News.

– Akkurat som i det virkelige liv, har voks-Trump en popularitet på rundt 50% - elsket av noen besøkende, hatet av andre. Kom innom og vis din kjærlighet eller din forakt for presidenten, uttalte museet i en presseuttalelse den gangen.

Og de besøkende tok dem på ordet.