Sammenstøt mellom politi og koronademonstranter i Tyskland

Ifølge politiet hadde rundt 10.000 mennesker møtt opp til demonstrasjonen lørdag. Protesten var ikke godkjent på forhånd, og demonstrantene ignorerte politiets anvisninger, blant annet om å bruke munnbind. Noen av dem angrep journalister som dekket marsjen.

Politiet brukte pepperspray, vannkanoner og batonger mot demonstranter som prøvde å bryte politiets sperrelinje, og et ukjent antall demonstranter ble arrestert.

Høyreekstremister

Demonstrantene var i hovedsak tilhengere av den såkalte Querdenken- bevegelsen, som består av koronafornektere, høyreekstreme aktivister og vaksinemotstandere.

Noen av dem mener at viruset ikke finnes, mens andre mener at tiltakene mot pandemien er et angrep på friheten deres.

Det kom også til sammenstøt mellom politi og motdemonstranter som møtte opp for å vise avstand til Querdenken.

Koronamotstanderne hadde oppfordret til demonstasjoner over hele Tyskland lørdag, men bortsett fra i Kassel var det lite virksomhet.

Få frammøtte i Berlin

I Berlin var 1.800 politifok utplassert, men bare rundt 500 demonstranter møtte fram ved Brandenburger Tor, mens et tusentall motdemonstranter fra venstresiden samlet seg på Unter den Linden i nærheten.

Politiet måtte gripe inn da noen av høyreekstremistene angrep pressefotografer. Politiet sa på forhånd at de ville opprette tre sikkerhetsområder der journalister kunne trekke seg tilbake om de ble angrepet.

Demonstrasjonene finner sted mens Tyskland registrerer stadig flere smittede og døde fra viruset. Lørdag ble det registrert over 16.000 nye smittede og 207 dødsfall. Hittil er 74.565 mennesker døde av viruset i Tyskland.