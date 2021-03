Putin inviterer Biden til videomøte

– Jeg vil invitere president Biden til å fortsette vår diskusjon, sa Putin, som understreket at det må skje i form av en videosamtale.

Bidens talskvinne Jen Psaki sa torsdag at han står ved uttalelsen om Putin.

– Presidenten ga et klart svar på et direkte spørsmål, sa Psaki.

Putin kommenterte torsdag Bidens uttalelse ved å vise til at amerikanske presidenter også har litt av hvert å svare for, blant annet atombombingen av Japan under andre verdenskrig, slaveriet og massedrapet på USAs urfolk.

Rapport

Amerikansk etterretning konkluderte denne uka i en rapport med at Putin autoriserte en operasjon for å påvirke det amerikanske presidentvalget i Bidens disfavør.

Russiske hackere gjorde imidlertid ikke noe alvorlig forsøk på å trenge inn i maskinene som ble benyttet under valgavviklingen, slik de har gjort under tidligere valg, konkluderte den samme rapporten.

I en kommentar til rapporten sa Biden at Russland vil måtte «betale en pris» for det som er avdekket.

Henter hjem ambassadør

Russland avviser anklagene og kalte onsdag hjem sin ambassadør i Washington, Anatolij Antonov, for konsultasjoner.

– Hensikten er å analysere hva som bør gjøres og hvilken retning vi bør ta når det gjelder forholdet til USA, opplyste russisk UD. (NTB)