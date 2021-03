Eksperter: Barn bør også vaksineres mot covid-19

Barn får generelt sett få eller ingen symptomer av covid-19. Men ungdommer under 18 år utgjør en stor andel av verdens befolkning, og millioner av barn har blitt smittet og bidratt til spredning av viruset.

– Flokkimmunitet krever at så mye som 80 prosent av befolkningen er vaksinert. Og det kan vi ikke oppnå uten at barn også blir vaksinert, sier Lee Savio Beers, administrerende direktør i Det amerikanske akademiet for pediatri (AAP).

Moderna med utprøving mot barn

Legemiddelprodusenten Moderna sier at de har startet utprøving av covid-19-vaksiner for tusenvis av barn under tolv år.

Modernas vaksiner, som gis i to doser, er for tiden godkjent for bruk hos voksne. Selskapet regner med å fullføre vaksineutprøvingen for barn og ungdommer innen juni.

I studien deltar 6.750 barn i alderen seks måneder til tolv år.

Pfizers vaksine er allerede godkjent for personer ned mot 16 år, og selskapet er også i gang med en utprøving av vaksiner for barn og unge. Det samme er Johnson & Johnson. AstraZeneca prøver ut vaksinasjon av barn over seks år.

Eksperter mener det er klare fordeler med å vaksinere barn. Både fordi man da kan forebygge sjeldne, men alvorlige covid-19 forløp hos barn, som multiorgan betennelsessyndrom (MIS-C), og fordi man kan forhindre spredning av viruset.

Få barn dør

De siste offisielle tallene fra USA viser at 294 personer under 18 år har dødd på grunn av covid-19, altså bare en liten brøkdel av det totale korona-dødstallet på rundt 535.000.

– Det er en annen vurdering av risiko-nytte når du vaksinerer en niåring enn når du vaksinerer en 90-åring, sier Amesh Adalja, seniorforsker ved Johns Hopkins Center for Health Security.

Forskning viser at yngre barn, spesielt de under ti år, har mindre sannsynlighet for å bli smittet og dermed spre viruset videre.

Adalja mener at den største nytten er å vaksinere de eldste ungdommene fordi de sprer viruset på tilnærmet samme måte som voksne.

– Man må også vurdere hvilke bivirkninger som er akseptable for barn og ungdom, sier han, men legger til at vaksiner som er under utvikling kan være mindre reaktive enn de som for øyeblikket er godkjent.

Millioner av barn har vært smittet

Henry Bernstein, professor i pediatri ved Zucker School of Medicine og Cohen Children's Medical Center, sier at millioner av barn har blitt smittet med viruset.

– Og jo flere barn som blir smittet, jo flere barn vil kunne få komplikasjoner, sier Bernstein.

Han mener også det er flere hensyn enn selve sykdomsforløpet man må ta i betraktning.

– Vi vet jo at covid-19 allerede forstyrrer utdannelsen til barn og ungdom. Vi vet at viruset forårsaker fysiske helseproblemer – for ikke å snakke om de psykiske problemene, sier han.

Men selv om Bernstein mener det er riktig å vaksinere barn, understreker han at det er viktig med gode studier.

– Barn er ikke små voksne, de skiller seg fysiologisk ut. Vi må være sikre på at vaksinene for barn er trygge og effektive, sier han.

Ett av flere tiltak

Eksperter som nyhetsbyrået AFP har snakket er samstemte i at vaksinasjon av barn bare må være et av mange tiltak.

– Som fysisk avstand, håndvask og munnbind er vaksinering bare ett av mange verktøy i verktøykassa for å hindre spredning, sier barnelege og spesialist på smittsomme sykdommer, Nipunie Rajapaksa ved Mayo Clinic.

Gitt at barn generelt er mindre utsatt for covid-19, er spørsmålet om man skal prioritere barn med risikofaktorer.

– Det er vanskelig å forutsi hvilke barn som er i fare for å utvikle alvorlige infeksjoner, sier Rajapaksa.

Det gjelder spesielt MIS-C, den mest fryktede komplikasjonen for barn, som kan oppstå uker etter en infeksjon og forårsake betennelse i forskjellige deler av kroppen.

I USA har man hatt litt over 2.600 tilfeller og 33 dødsfall på grunn av MIS-C.