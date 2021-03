Biden får drahjelp av Trump overfor vaksineskeptikere

For Biden var utrulling av vaksiner mål nummer en da han tok over som president, og med vaksineringstempoet i USA ligger det an til at de fleste voksne kan ha fått tilbud i løpet av sommeren. Så langt er så mye som 27 prosent av befolkningen over 18 år i USA vaksinert med minst en dose, ifølge Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Et flertall av amerikanere sier de vil ta koronavaksinen, men Biden og helsetoppene har likevel en overbevisningsjobb overfor et visst segment i befolkningen, ifølge en ny måling presentert av CBS News denne uka: Totalt sier 22 prosent at de ikke vil ta koronavaksine, mens 22 prosent sier «kanskje». 55 prosent sier de har tatt den allerede eller kommer til å ta den når de blir tilbudt en.

Den store skillelinjen her kommer til syne når man ser på hvilket parti de spurte støtter. Republikanere er langt mer skeptiske enn demokrater: En tredel av dem sier nei til vaksine.

Yngre republikanere skeptiske

Nå har tidligere president Donald Trump kommet på banen, slik mange har etterlyst:

– Jeg vil anbefale det. Jeg vil anbefale det til mange mennesker som ikke vil ta den, og mange av dem er, ærlig talt, folk som stemte på meg, sa Trump i et intervju tirsdag.

Trump encourages his supporters to end vaccine resistance Donald Trump har nå oppfordret sine velgere til å ta koronavaksinen. (MANDEL NGAN/AFP)

Det er Trumps tydeligste anbefaling om å ta vaksinen siden han forlot Det hvite hus i januar.

Tallene viser et tydelig politisk skille i vaksinespørsmålet i USA:

Blant demokrater sier 71 prosent at de allerede har tatt eller vil ta vaksine, mens 19 prosent sier de kanskje vil ta den, og bare ti prosent sier nei. Blant republikanere er det bare 47 prosent som sier de allerede har tatt eller vil ta vaksinen, mens 20 prosent sier kanskje og hele 33 prosent sier nei.

Skepsisen finnes særlig blant republikanere under 65 år.

Dette oppgis som årsakene blant dem som er skeptiske:

Vil vente og se, trenger mer dokumentasjon først: 58 prosent.

Bekymret for bivirkninger: 46 prosent.

Stoler ikke på myndighetene: 37 prosent.

Stoler ikke på personene som lager dem: 27 prosent.

Prøver å nå ut

Fortsatt er det mangel på vaksiner som er den største utfordringen for å få vaksineringen til å gå så fort som mulig også i USA. Men etter hvert kan det være nok vaksiner, men skepsis blant enkelte innbyggere som eventuelt hindrer USA i å oppnå nok vaksinerte, skriver The New York Times.

Mange av disse er imot Biden og regjeringen hans, og kanskje ikke så villige til å høre på dem.

– Vi er ikke alltid de beste budbringerne, har pressesekretær Jen Psaki ved Det hvite hus sagt.

Her kommer Trump inn i bildet. Donald Trump har selv tatt vaksinen – han og kona Melania ble vaksinert i det stille like før han sluttet som president. Trump oppfordret senere partifeller til å vaksinere seg, men har ikke drevet noen aktiv kampanje for det offentlig, selv om han jobbet for å få satt i gang vaksineringsprogrammet i USA.

Mange av dem som er skeptiske til vaksinen tilhører Trumps tilhengerskare.

Mange av vaksineskeptikerne er Trump-tilhengere. Her fra en anti-vaksine-protest i Michigan i november. (JEFF KOWALSKY/AFP)

President Biden sa nylig at det likevel ikke er det viktigste at Trump oppfordrer til vaksinering.

– Jeg diskuterte det med teamet mitt, og de sier at det som er viktigere enn noe av det Trump ville sagt til MAGA-folkene (Make America Great Again, red. anm.), er hva den lokale legen, de lokale kirkelederne og folk i lokalsamfunnet sier, sa Biden da han ble spurt om dette, ifølge The New York Times.

Smittevernssjef Anthony Fauci har derimot sagt at det ville bety enormt mye om Trump hadde oppfordret sine tilhengere. Flere andre har også sagt at en oppfordring fra Trump ville være viktig.

Biden-administrasjoner jobber likevel på mange plan. Mistillit til myndighetene er særlig en grunn blant republikanerne som sier de ikke vil ta vaksinen, ifølge CBS-målingen. Mange av dem bor på landsbygda, og Biden-administrasjonen jobber via grupperinger og organisasjoner for eksempel i landbruket til å nå ut, skriver The New York Times.

Optimisme

Biden har satt som mål å gi vaksine til 100 millioner amerikanere i løpet av de 100 første dagene som president, og er på god vei til å nå målet. Men arbeidet med å utvikle og godkjenne koronavaksiner ble startet under Trump. Et flertall av de spurte i CBS-målingen gir derfor Trump noe eller mye av æren (til sammen 65 prosent) for vaksineutviklingen i USA.

Det begynner dessuten å bli en optimisme blant amerikanere nå, ifølge målingen, Det er fortsatt en alvorlig pandemisituasjon i landet, men smittetall og dødstall går ned nasjonalt.

To tredeler av de spurte mener Joe Biden gjør en god jobb med pandemihåndteringen og vaksinedistribusjonen. 63 prosent tror situasjonen rundt koronapandemien vil bli bedre i månedene som kommer. Krisepakken som er vedtatt i Kongressen er også svært populær: 74 prosent støtter den.

