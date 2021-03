Stadig flere enslige mindreårige ankommer USA

Nord-Amerika — I februar forsøkte over 100.000 migranter fra Mexico, Guatemala, Honduras og El Salvador å krysse grensa, en økning på 28 prosent fra måneden før.

De aller fleste voksne som ankommer, blir sendt tilbake, mens enslige mindreårige får bli. Bare i februar ankom det nærmere 9.500 enslige mindreårige, de yngste ned mot seks år, opplyser USAs sikkerhetsminister Alejandro Mayorkas.

Omfattende fattigdom, vold og korrupsjon gjør at stadig flere forlater Mellom-Amerika og Mexico i håp om et bedre liv i USA, og den siste tiden har to orkaner forverret situasjonen ytterligere for mange i disse landene.

– Det kommer nå flere til grensa enn på 20 år, sier Mayorkas.

Krevende

Amerikanske myndigheter har etablert et senter for raskt å kunne overlate de enslige mindreårige til helse- og omsorgsdepartementet (HHS), som forsøker å finne mottak der de kan plasseres, sier han.

Arbeidet er svært krevende ettersom det nå ankommer flere hundre mindreårige hver eneste dag, og mottakene er overfylte, medgir Mayorkas.

Noe av det første Joe Biden gjorde etter å ha overtatt som president, var å avblåse arbeidet med den såkalte muren mot Mexico som forgjengeren Donald Trump ivret for. Han åpnet samtidig for å gi statsborgerskap til nærmere 11 millioner mennesker som i dag ikke har gyldig opphold i USA.

[ En måned som president: Dette har Joe Biden gjort ]

Anklager Biden

Republikanerne mener at Biden har seg selv å takke for strømmen av migranter som nå ankommer grensa og hevder at presidenten har skapt «en krise».

Mayorkas minner om at det både i 2014 og 2019 var en lignende tilstrømming av migranter og sier at USA har et moralsk ansvar for å ta imot barna som ankommer alene.

– Dette er sårbare barn, og vi har avsluttet den forrige administrasjonens praksis med å utvise dem, sier han.

Mayorkas hevder også Trumps bistandskutt til El Salvador, Guatemala og Honduras har ført til at stadig flere legger ut på vandring nordover. (NTB)