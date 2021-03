Politisk bombe før valg i Israel

ISRAEL (Dagsavisen): En politisk bombe har slått ned i Israel i innspurten før valget 23. mars. I et videoopptak som har gått viralt i Israel, forteller David Artzi, en tidligere toppmann i landets militærindustri, og Dan Raviv, en tidligere journalist, om en angivelig hemmelig avtale som Artzi sier han sett med egne øyne, mellom landets mektigste ektepar.

Artzi forteller at avtalen han fikk se i 1999, fastslår at Sara Netanyahu, statsministerens kone, i strid med loven skal ha siste ord i alle topputnevnelser i regjeringen, inkludert utnevnelsen av landets mektige Mossad-sjef. Det har ryktes om en slik avtale i mange år, og detaljene Artzi nå forteller om skaper sjokkbølger i opptakten til valget. For å underbygge sine påstander har Artzi latt seg undersøke av løgndetektorer to ganger, og blitt sagt å ha fortalt sannheten.

Helgens skandale går tilbake til en avsløring i 1993. Da kjempet Netanyahu om lederskapet i Likud-partiet, og en politisk rival truet med å avsløre et videoopptak der den framtidige statsministeren angivelig kunne sees å ha sex med en kvinne som ikke var Sara. Netanyahu valgte da å stå fram på israelsk fjernsyn og innrømme at han hadde hatt et sidesprang. I ettertid ble det klart at noe videoopptak trolig ikke eksisterte.

Mange detaljer

Mange israelere kobler denne innrømmelsen foran Israels fjernsynsseere til de siste avsløringene om at Sara skal ha krevd det som ble avtalen, hvis detaljer Artzi brettet ut i i forrige uke. Etter det Dagsavisen kjenner til har ingen israelske medier lyktes med å dokumentere en slik kobling. Dokumentet skal ha vært på 15 sider, og blant annet inkludert detaljer som tilgang til frisør på utenlandsreiser. Men bomben lå i at Sara, som ikke har noen formell posisjon i regjeringen, skulle bestemme hvem som skulle få toppjobbene i sikkerhetsorganisasjonene. Og hvis ikke statsministeren oppfylte sin del av avtalen, skulle deres felles eiendommer og penger overføres til hennes navn. Artzi sier han ble vist avtalen av Netanyahus advokat David Shimron, noe advokaten benekter.

Men i israelsk presse blir avsløringen ansett som troverdig. Netanyahu har truet med å gå til sak mot Artzi. På spørsmål om hva Artzi ville gjøre hvis han ble tatt til retten, svarte han at de første vitnene han ville innkalle ville være Sara og Benjamin Netanyahu selv.

Kritisk tidspunkt

Siden en ektefelle ikke har noen offisiell regjeringsmakt, er det et brudd på loven dersom en utenforstående har fått myndighet til å utnevne toppene i sikkerhetsorganisasjonene. Netanyahus advokater vil nå trolig måtte svare i høyesterett etter at anti-korrupsjonsorganisasjonen Movement for Quality Government har krevd en forklaring.

For Netanyahu kommer avsløringen på det verst mulige tidspunktet. Ifølge meningsmålingene ligger han ikke an til flertall i det kommende valget.

Denne gangen er det vel så mye taperne som vil avgjøre valgresultatet. Minst tre partier befinner seg rundt sperregrensen, og skulle noen av dem falle under vil det dramatisk endre resultatet i favør av den andre siden.

Samtidig fikk Netanyahu i helgen drahjelp fra uventet hold: Pfizer-sjefen Albert Bourla ble intervjuet på israelsk fjernsyn og forklarte hvordan Israel greide å få millioner av vaksiner, mens andre land sliter med leveransene. Ifølge Bourla er svaret at Netanyahu forsøkte mer enn alle andre.

– Jeg snakket med flere statsledere, og jeg ble, ærlig talt, imponert over hans iver. Han ringte meg 30 ganger, sa Bourla.

Hamas posisjonerer seg før valg

Også i Palestina skjer det store politiske ting. Planen er å holde parlamentsvalg om to måneder, 22. mai, og presidentvalg to måneder senere, 31. juli. Islamist-bevegelsen Hamas i Gaza har tatt store steg i forkant av valget og har akkurat avholdt interne valg i organisasjonen.

Resultatet er at islamistiske Hamas nå framstiller seg selv som en demokratisk gruppe, mens det mer sekulære Fatah, grupperingen Vesten, de arabiske landene og Israel håper skal vinne, framstår som håpløst foreldet. Situasjonen minner om det forrige parlamentsvalget i 2006, der Hamas overrasket en hel verden med sin seier.

Ennå gjenstår det å se om valg faktisk vil bli holdt, alle tidligere planlagte valg siden 2006 er blitt avlyst. Men Fatah, regjeringspartiet, er i dag også splittet internt med flere fraksjoner som bekjemper hverandre. Dette kan få historiske følger for palestinerne.

– Ifølge våre meningsmålinger, er det Fatah som vinner. Men hvis denne splittelsen fortsetter, vil Hamas vinne, det er åpenbart, sier Nabil Kukali, en palestinsk opinionsmåler og ekspert på den lokale politikken.

Mens avdøde Yasser Arafat greide å holde Fatah samlet, trekkes nå bevegelsen i motstridende retninger av fire ledende skikkelser: president Abbas selv, Gaza-fødte Mohammed Dahlan som er basert i Abu Dhabi, Nasser al-Qidwa, Arafats nevø og Marwan Barghouti, som sitter fengslet i Israel.

Bekymret region

En Hamas seier vil få store regionale følger, og vil være et mareritt for naboland som Egypt, Saudi-Arabia og Jordan, som ikke ønsker mer islamistisk-inspirert politikk i Midtøsten.

– Egypt, Saudi-Arabia og Jordan støtter alle president Abbas, og ønsker ikke et maktskifte i Palestina. Qatar og Tyrkia ønsker det, ja. Men hvis Hamas vinner, skal en likevel ikke utelukke ro. For det har faktisk vært mer forhandlinger mellom Israel og Hamas i de siste årene enn mellom Israel og president Abbas, sier professor Kukali.