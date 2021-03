Går mot sin fjerde seier tross protester og skandale

«Hvis du elsker Nederland, stem dem ut», lød et av budskapene til demonstrantene i den nederlandske byen Haag søndag – fulgt av et bilde av statsminister Mark Rutte. Det var dagen før valget begynte, det skal gå over tre dager fram til onsdag.

Det er blant annet strenge koronarestriksjoner som har fått en del nederlendere ut i gatene de siste ukene, som nå i helgen i Haag, der politiet måtte bruke vannkanoner for å spre demonstrantene. Også i Amsterdam har det vært mindre protester de siste ukene.

Protest against COVID-19 restrictions in The Hague Det gikk hardt for seg da politiet braket sammen med demonstranter i Haag søndag. Demonstrantene protesterte mot koronarestriksjoner. (PIROSCHKA VAN DE WOUW/Reuters)

Men statsminister Mark Rutte er likevel ventet å gjøre det godt nok til at han nok en gang kan bli statsminister i Nederland. Det blir i så fall for en fjerde periode.

Omstridt portforbud

I likhet med de fleste andre land i Europa har Nederland innført flere tiltak for å bekjempe koronaviruset, som blant annet stengte barer, restauranter og museer, og i perioder stengte skoler. I oktober-desember kom strenge nedstengninger, men det så ikke ut til å hjelpe nok.

Dermed ble det i januar innført portforbud, som gjelder fra klokken 21 på kvelden til 4.30 om morgenen. Dersom folk går ut i dette tidsrommet uten en gyldig grunn, risikerer de en bot på 95 euro (om lag 950 kroner). Forbudet har opphørt nå ved valget.

Portforbudet ble innført fordi man så at den britiske varianten og andre koronamutasjoner begynte å spre seg. Regjeringen fikk støtte av flere opposisjonspartier da det ble besluttet å innføre det, men en av dem som var imot portforbudet, var Geert Wilders, lederen for Frihetspartiet (PVV) på ytre høyre fløy.

Mistillit og hat

Protestene mot tiltakene har kommet og gått de siste ukene, og det var innføringen av portforbud i januar som virkelig førte til en eskalert situasjon, blant annet med påtenning av biler og plyndring av butikker. Blant demonstrantene har man både sett høyreekstreme, hooligans og personer som fornekter covid-19, ifølge Euronews – men i mange tilfeller var det også folk som var ute etter bråk som slang seg med.

Men det er én fellesnevner blant dem, mener Jelle van Buuren, førstelektor ved Universitetet i Leiden og ekspert på sikkerhet og konspirasjonsteorier.

– Det er mistillit til regjeringen, hat mot regjeringen og mer generelt hat og mistillit når det gjelder alle slags samfunnsinstitusjoner, sier van Buuren til Euronews.

– Denne mistilliten og dette hatet er blitt forsterket de siste årene av ulike typer misnøye, sinne, dårlige erfaringer og dårlige motivasjoner. Og det er grunnen til at det er så vanskelig å sette dette fenomenet i én bås. Det er virkelig sammensatt, sier Jelle van Buuren, som påpeker at mistilliten til den liberale eliten er en del av en trend man ser i flere land, både i Europa og i USA med trumpismen.

Mark Rutte leder klart

Den sterke motstanden mot restriksjoner er det imidlertid veldig mange som ikke deler. Nederlendere er delt i spørsmålet, viser målinger, men 45 prosent mente at restriksjoner burde bli lettet på, ifølge en måling. Det kom enkelte lettelser fra regjeringens side i begynnelsen av mars, noe analytikere så som et svar på denne misnøyen blant enkelte i befolkningen.

Koronapandemien ser ikke ut til å ha svekket Mark Rutte, som har vært statsminister siden 2010. (BART MAAT/AFP)

For øyeblikket leder Mark Rutte et forretningsministerium, etter at regjeringen i januar gikk av som følge av en skandale rundt barnetrygd, der det kom fram at tusener av familier urettmessig var blitt anklaget for trygdesvindel i årene 2013 til 2019, kanskje også tidligere. Men skandalen ser ikke ut til å ha gått utover oppslutningen til Ruttes parti, det liberalkonservative Folkeparti for frihet og demokrati (VVD), ifølge en oversikt over målinger i Politico.

Rutte har ledet ulike koalisjonsregjeringer siden han først kom til makten i 2010. Hans parti leder klart på målingene foran denne ukas valg, med rundt 24–26 prosent oppslutning de siste ukene. Med hjelp av noen mindre partier vil han trolig klare å danne en koalisjon igjen.

Selv om Ruttes parti er ganske stort, har det de siste årene også i Nederland skjedd en fragmentering i politikken. Mange av de tradisjonelt store partiene, blant annet Arbeiderpartiet, er blitt mindre, og det finnes nå et utall bitte små partier som fordeler noen få prosentpoeng mellom seg på målingene.

Pandemien i høysetet

Mark Rutte har holdt fast ved medvinden han fikk ved starten av koronakrisen, mener Pepijn Bergsen, Nederland-spesialist ved Chatham House til The Guardian.

– Og mye av VVDs popularitet handler også om at Mark Rutte personlig appellerer til mange velgere, sier Bergsen.

Geert Wilders, leder av det nederlandske Frihetspartiet (PVV). (MIGUEL MEDINA/AFP)

Geert Wilders parti på ytre høyre, PVV, ligger som det nest største partiet på målingene, men langt bak Ruttes parti: Det har gjennomsnittlig 14–15 prosent oppslutning.

Årsaken er nettopp koronapandemien, mener eksperter. Den skygger for enkelte temaer som normalt får mer plass.

– Sakene Wilders og de andre politikerne på ytre høyre tjener på, slår rett og slett ikke gjennom for øyeblikket, hovedsakelig på grunn av pandemien. Immigrasjon og integrasjon er ikke presserende spørsmål, så han har ikke så mye angrepsrom, sier Bergsen om Wilders.

