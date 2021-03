London-politiets sjef sier hun ikke vil trekke seg etter omstridt aksjon

Politisjefen har blitt møtt med krav om å gå av etter politiets aksjon under minnemarkeringen lørdag kveld. Fire personer ble pågrepet for ordensforstyrrelser og for brudd på koronarestriksjoner.

Bilder av hardhendte pågripelser av personer som hadde møtt opp for å minnes Everard, har vekket reaksjoner i sosiale medier. En politimann er siktet for drapet.

– Ingen av oss ønsket å se scenene som utspilte seg på slutten av gårsdagens markering, sa Dick søndag, men understreket at hun ikke har planer om trekke seg.

– Det som skjedde har gjort meg mer bestemt, ikke mindre, på å lede organisasjonen min, føyde hun til.

33 år gamle Everard ble funnet død i Kent onsdag.