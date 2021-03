Sommertid og krisepenger på konto i USA

Samtidig som amerikanerne stiller klokka fram, er finansdepartementet og skatteetaten IRS i full gang med utbetalinger av pengene som skal få fart på den amerikanske økonomien.

President Joe Biden signerte torsdag krisepakken på 1.900 milliarder dollar, etter at demokratene i Kongressen hadde sørget for å få den vedtatt. Pakken åpner for utbetalinger til enkeltpersoner på opptil 1.400 dollar, med enkelte inntektsgrenser. En familie på fire som kvalifiserer for støtte vil dermed få 5.600 doller – en sum tilsvarende omkring 47.000 kroner.

– Utbetalingene vil skje automatisk samtidig som IRS fortsetter de vanlige tilbakebetalingene av skatt, sier IRS-sjef Chuck Rettig.

Det anslås at 85 prosent av amerikanerne vil få penger gjennom ordningen, og målet er å få utbetalingene gjennomført i løpet av de nærmeste ukene. Dette er den tredje runden med slike kriseutbetalinger i USA, der nesten 30 millioner har vært koronasmittet og omkring 545.000 dødsfall settes i sammenheng med covid-19.

