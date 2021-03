Minnemarkering for død kvinne i London – tross koronarestriksjoner

Sarah Everard ble meldt savnet 3. mars. Hun var da på vei hjem til fots etter å ha besøkt en venn i en leilighet sør i London. Saken har vakt stor oppsikt, og britisk politi har uttrykt sjokk og sinne over at en av deres egne er pågrepet for drapet.

Saken har også satt fart på den nasjonale debatten om vold mot kvinner. Mange kvinner har i sosiale medier delt egne erfaringer med trusler og angrep når de har vært ute på tur.

Initiativtakerne til en markering lørdag under parolen «Reclaim the Streets”måtte imidlertid legge vekk planene, etter at en dommer ikke ville gi dem unntak fra strenge smittevernregler.

Mange møtte imidlertid opp i Clapham-området likevel, nær stedet der Everard sist ble sett før hun forsvant og senere ble funnet død. Blant dem som var innom var hertuginne Kate, prins Williams kone.