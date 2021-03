AstraZeneca varsler ny svikt i vaksineleveranser til EU

Europa — Den svensk-britiske legemiddelgiganten viser til produksjonsproblemer og eksportrestriksjoner.

– AstraZeneca er skuffet over å måtte kunngjøre en svikt i de planlagte covid-19-vaksineleveransene til Den europeiske unionen til tross for at vi har jobbet utrettelig for å få opp farten i forsyningene, heter det i en uttalelse lørdag.

– Dessverre vil eksportrestriksjoner redusere leveransene i første kvartal og trolig påvirke leveranser i andre kvartal, skriver selskapet videre.

Selskapet har tidligere varslet om færre leveranser til europeiske land, men håpet å kunne dekke det inn ved å hente inn vaksiner fra sitt globale forsyningsnett.

Sverige får færre

AstraZeneca begynte å levere vaksiner til EU i februar og har som mål å levere 100 millioner doser i første halvdel av 2021. 30 millioner har vært planlagt for leveranse i første kvartal.

Så sent som fredag opplyste Sveriges vaksinesjef at Sverige kommer til å få 3,3 millioner færre doser av vaksinen enn ventet i første halvår av 2021.

Norge ble torsdag varslet om at landet får 1 million færre doser enn ventet i første halvår. Folkehelseinstituttet var fredag i kontakt med AstraZeneca etter nyhetene om lavere svenske leveranser, men fikk som svar at det ikke blir ytterligere forsinkelser til Norge nå.

Det innebærer at AstraZeneca fortsatt skal levere 670.000 vaksinedoser til Norge i andre kvartal.

Det er ikke klart hva den siste forsinkelsen vil ha å si for leveranser til Norge.

Satt på pause

Norge og en rekke EU-land satte bruken av AstraZenecas vaksine på pause som følge av meldinger om mulige alvorlige bivirkninger. En dansk kvinne fikk blodpropp like etter å ha fått vaksinene, og det undersøkes nå om dette dødsfallet og flere andre tilfeller av blodpropp har sammenheng med vaksinen.

Storbritannia fortsetter å bruke vaksinen, noe også Sverige gjør, fordi de vurderer at den er trygg. Også Verdens helseorganisasjon (WHO) har uttalt at den er trygg og oppfordret til fortsatt vaksineringen med AstraZenecas vaksine.

Anbefales også for eldre

Tidligere har det vært tvil rundt effekten av vaksinen for personer over 65 år, men nye studier har vist at den er effektiv også for de eldste, noe som har ført til at Norge og andre land nå også anbefaler vaksinen for eldre innbyggere.

AstraZeneca havnet også i januar i en konflikt med EU om forsinkede vaksineleveranser.

Meldingen om forsinkelsen vekket da sinne og fortvilelse i europeiske land som hadde planlagt at den billige vaksinen skulle spille en stor rolle i kampen mot pandemien.

I forbindelse med krisen ble det rettet sterk kritikk mot EU-kommisjonens vaksinehåndtering.