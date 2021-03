Trøbbel i kø for AstraZeneca: Disse sakene har skapt bekymring

Det er ingen grunn til å stanse bruken av AstraZenecas vaksine, sa Verdens helseorganisasjon (WHO) fredag, etter at flere land, blant annet Norge, har satt vaksineringen på vent av forsiktighetsgrunner.

Uroen er den siste i rekken av negative meldinger rundt AstraZeneca-vaksinen de siste månedene. Men mens enkelte problemer er reelle, og tilliten er svekket hos mange, har enkelte av bekymringene vist seg grunnløse etter hvert som mer kunnskap har kommet.

Det er ingen grunn til å stanse vaksinering av AstraZeneca-vaksinen, mener WHO. (JOEL SAGET/AFP)

Totalt har disse faktorene skapt uro rundt koronavaksinen fra AstraZeneca/Oxford de siste ukene:

Mulige alvorlige bivirkninger

Torsdag kom meldingene som skapte bekymring rundt AstraZeneca-vaksinen: Danmark besluttet å sette vaksineringen av denne på vent i 14 dager etter at det har oppstått blodpropp hos enkelte vaksinerte. Norge fulgte etter med samme reaksjon like etterpå. I tillegg til Danmark og Norge har også Island satt den på vent. Thailand meldte det samme fredag.

Østerrike og Italia har stanset et parti av vaksinen. Søndag døde en 49 år gammel kvinne i Østerrike av flere blodpropper. Hun hadde blitt vaksinert ti dager tidligere. En annen person som også hadde fått vaksinen ble innlagt på sykehus med blodpropp. Det førte til at Østerrike stanset vaksineringen fra et parti av AstraZeneca-vaksinene. Dette partiet besto av en million vaksiner og var blitt levert til 17 land i EU, inkludert Østerrike og Danmark, skriver BBC.

En kvinne på 60 år skal være død også i Danmark, men danske myndigheter vet ikke om det er noen sammenheng. Det er ganske unge og ellers friske mennesker som har fått blodpropp, sier direktør for Sundhedsstyrelsen i Danmark, Søren Brostrøm, til Danmarks Radio.

Men det europeiske legemiddeltilsynet, EMA, skriver dette:

– Det er for øyeblikket ingen indikasjoner på at vaksinering har ført til denne tilstanden, som ikke står på listen over bivirkninger for denne vaksinen.

Totalt var det per 10. mars 30 tilfeller av blodpropp rapportert blant de fem millioner som er vaksinert med AstraZenecas vaksine i EU/EØS-området, ifølge EMA.

– Antallet blodpropper blant vaksinerte er ikke høyere enn hva man har sett i den generelle befolkningen, påpeker EMA.

Legemiddelverket i Norge sier til Aftenposten at det som er rapportert ikke vekker stor bekymring. Storbritannia har dessuten vaksinert hele 11 millioner med AstraZeneca, over dobbelt så mange som EU, og har ikke rapportert om høyere forekomst av dette. Australia besluttet fredag å fortsette vaksinering med AstraZeneca.

EMAs sikkerhetskomité, PRAC, foretar nå undersøkelser. Uansett utfall er vaksineringen av AstraZenecas vaksine blitt noe forsinket i de landene som har satt det på vent.

Tvil om effekten for eldre

Inntil nylig var det en usikkerhet rundt effekten blant eldre mennesker av AstraZeneca-vaksinen. Dette førte til at flere land ikke anbefalte vaksinen for personer over 65 år. Det gjaldt blant annet Norge. Årsaken var at det ikke var gjort nok undersøkelser blant eldre i studiene før AstraZeneca ble godkjent.

Det var altså mangel på dokumentasjon, og ikke funn om manglende effekt blant eldre, som var årsaken.

Dette har nå endret seg etter hvert som man har fått flere resultater fra vaksinering også av eldre. I Storbritannia har man vaksinert mange med AstraZeneca, også eldre personer, og nylige resultater viser at effekten av AstraZenecas vaksine også på personer over 65 år er svært lovende.

Resultatene viser at vaksinen både fra AstraZeneca og Pfizer (de to som brukes i Storbritannia) er 80 prosent effektive allerede tre til fire uker etter første dose når det gjelder å forebygge sykdom som fører til sykehusinnleggelse blant personer over 80 år. Grunnlaget er et utvalg på over 7,5 millioner mennesker over 70 år i England.

Helseminister Matt Hancock beskrev det som svært spennende og gode nyheter da han presenterte dem tidlig i mars. Faktisk viser resultatene en noe bedre effektivitet hos AstraZenecas vaksine enn hos Pfizers vaksine fire uker etter første dose når det gjelder beskyttelse mot symptomgivende covid-19-sykdom for de over 70 år, påpekte ministeren.

Etter dette har Norge og flere andre land anbefalt vaksinen også for de eldste.

Tvil om effekten på sørafrikansk mutasjon

Det var et stort tilbakeslag da myndighetene i Sør-Afrika besluttet å stanse utrulling av AstraZenecas vaksine like før landet skulle sette sine første vaksinedoser. Årsaken var en studie med 2.000 deltakere i Sør-Afrika som viste at AstraZenecas vaksine ikke kunne vise beskyttelse mot mild eller moderat covid-19-sykdom ved den såkalte sørafrikanske mutasjonen. Denne mutasjonen står for 90 prosent av tilfellene i Sør-Afrika nå. Ingen av personene i studien ble alvorlig syke eller døde, men personene som deltok var yngre personer med liten risiko. Det er derfor ikke konkludert om hvorvidt vaksinen beskytter mot alvorlig sykdom og død eller ikke ved den sørafrikanske mutasjonen. Det er mulig den gjør det, selv om den ikke beskytter mot lett og moderat sykdom.

Sør-Afrika har i stedet tatt i bruk Johnson & Johnsons koronavaksine, som brukes som en del av en studie. Vaksinen har vist 72 prosent beskyttelse mot covid-19-sykdom i USA og 64 prosent i Sør-Afrika.

AstraZenecas vaksine brukes likevel i andre afrikanske land der den sørafrikanske mutasjonen ikke er utbredt.

Den sørafrikanske mutasjonen er i omløp i veldig mange andre land. Men også andre vaksiner, både Pfizer og Moderna har vist seg å gi redusert beskyttelse mot den sørafrikanske mutasjonen. Siden de forskjellige vaksinene har vært klinisk utprøvd på ulike tidspunkt vet man ikke like mye om beskyttelsen overfor de nye mutasjonene hos alle. Forsøkene før godkjenningen av Moderna og Pfizer ble for eksempel foretatt i fjor sommer og høst, før de nye mutasjonene hadde begynt å spre seg i særlig grad. Johnson & Johnson-forsøkene ble gjort mer nylig.

AstraZeneca jobber nå med en justert vaksine som tilpasses blant annet den sørafrikanske mutasjonen, og som trolig vil være klar i høst.

Forsinkelser og strid med EU

Det kom som en bombe i slutten av januar, like før EUs legemiddeltilsyn (EMA) skulle behandle godkjenningen av AstraZeneca-vaksinen: Legemiddelskapet meldte at de første leveringene til EU ville bli redusert med 60 prosent. I første omgang ville det bety bare 31 millioner doser til EU innen utgangen av mars, mens planen var 80 millioner.

EU-ledere reagerte med sinne, og det ble krisemøter og nærmest en ordkrig mellom EU og AstraZeneca. Selskapet sa på sin side at forsinkelsene først og fremst kom av at kontrakten med EU ble inngått sent – tre måneder senere enn kontrakten selskapet skrev med Storbritannia.

Selskapet har siden sagt at det vil forsøke å dekke underskuddet ved å hente vaksiner fra andre produksjonslinjer, og har lovet flere vaksiner enn det som ble varslet da meldingen om forsinkelsen kom. Men vaksineprodusenten varslet torsdag denne uka at leveransene til EU i andre kvartal ble redusert på grunn av lav produksjon ved AstraZenecas anlegg i EU. Det rammer også Norge. Håpet er å øke produksjonen de kommende månedene.

EU mener likevel selskapet ikke gjør nok.

– Jeg ser en innsats, men ikke at de gjør sitt beste, skriver handelskommissær Thierry Breton på Twitter.

Lavere tillit til effekten

Tallene på effekten av AstraZeneca-vaksinen var lavere enn tallene fra Pfizer og Moderna etter studiene før godkjenning, noe som sådde en skepsis til AstraZeneca-vaksinen selv om også denne viste gode resultater. Mens AstraZeneca/Oxford viste 63 prosent effektivitet, viste Pfizer og Moderna 95 prosent.

Men en nyere studie fra Universitetet i Oxford har vist langt bedre effekt for AstraZeneca: 76 prosent effektivitet fra 22 til 90 dager etter første dose, og 82 prosent etter andre dose.

De lavere tallene fra studiene før godkjenningen, sammen med tvilen man hadde rundt effekten av vaksinen for de eldre, har ført til en skepsis til vaksinen i flere land, blant annet i Tyskland og Frankrike, der det er blitt rapportert at mange ikke vil ha den. Blant annet sådde Frankrikes president, Emmanuel Macron, tvil om hvorvidt den var effektiv blant eldre.

– Løst snakk fra politikere og byråkrater har undergravd tilliten til AstraZeneca-vaksinen, mener Jonathan Kennedy ved Queen Mary University i London.

Med de nye gode britiske resultatene for eldre har både Tyskland, Frankrike, Norge og andre nå anbefalt den også for eldre.

AstraZeneca-vaksinen

Utviklet ved Universitetet i Oxford i samarbeid med det svensk-britiske legemiddelselskapet AstraZeneca.

Settes i doser med intervall på 9 til 12 uker.

Én enkelt dose gir 76 prosents beskyttelse i opptil 90 dager, viser en studie utført ved universitetet Oxford i Storbritannia. Etter andre dose øker beskyttelsen til 82 prosent.

Vaksinen bidrar ifølge studien til bremse smittespredning. Én enkelt vaksinedose reduserte risikoen for å overføre smitte til andre med 67 prosent. Vaksinen har dermed «betydelig effekt» når det gjelder bremsing av smittespredning, konkluderer forskerne i en såkalt prepublikasjon i legetidsskriftet The Lancet.

AstraZeneca-vaksinen er billigere og lettere å oppbevare enn vaksinene til Pfizer/Biontech og Moderna. Kan oppbevares i vanlig kjøleskap. Koster rundt 35 kroner per dose, ifølge selskapet.

Er en såkalt vektorvaksine. Den inneholder ikke covid-19-virus, men en annen type virus der man har satt inn deler av arvestoffet fra covid-19.

Vaksinen ble 28. januar godkjent for bruk i EU og Norge. Den er fra før av godkjent i blant annet Storbritannia, India, Sør-Afrika, Brasil, Marokko og Bahrain.

Kilde: Legemiddelverket, AstraZeneca, DPA

