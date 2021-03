Norsk ekspert kaller Harry og Meghan-intervju dårlig reklame for alle parter

Europa — – Meghan skulle gi et mer moderne, tidsriktig bilde av monarkiet, som bedre gjenspeilet befolkningen. At det gikk galt, er en fallitterklæring, sier Isaksen til NTB.

Blant tingene som ble omtalt i det utleverende TV-intervjuet sendt natt til mandag norsk tid, var påstander om at medlemmer av kongefamilien diskuterte hvilken hudfarge parets barn, Archie, ville få. Isaksen minner om at vi kun har hørt Meghans side av historien, men er samtidig ikke overrasket dersom det har skjedd.

– Det er en halvkvedet vise. De inviterer oss praktisk talt til å spekulere om hvem som sto bak kommentarene, sier han.

Dårlig forberedt

I tillegg mener Isaksen at flere påstander i intervjuet reflekterer at både Harry og Meghan gjorde for lite for å forberede sistnevnte på sin nye rolle i kongehuset.

– Man føler mye sympati med henne, særlig med historien om hvordan hun ble møtt da hun gikk med selvmordstanker. Det jeg opplever som mindre sympativekkende, er at hun sa hun ikke hadde noen anelse om hva det ville si å gifte seg inn i kongehuset. Det er egentlig Harrys skyld, sier historikeren.

Han mener prinsen skulle satt henne inn i ting som at Archie ikke ville få prinsetittel, en regel som stammer fra 1917. Meghans påstand om at ingen hadde lært henne å synge nasjonalsangen, imponerer heller ikke Isaksen.

– Det handler om å sette seg inn i den nye jobben sin, sier han.

[ https://www.dagsavisen.no/nyheter/verden/2021/03/08/harry-og-meghan-tok-hanskene-av-levnet-det-britiske-hoffet-liten-aere/ ]

– Et angrep

Historikeren peker på at Harrys bror, prins William, var sammen med sin kone Kate i ni år før de giftet seg, og han var svært bevisst på å forberede henne på rollen.

– Han ville ikke at hans kone skulle bli utsatt for det samme som hans mor, prinsesse Diana. Harry snakket også om dette, men gjorde ikke den samme jobben, sier Isaksen.

Samtidig kaller han Harrys påstander, særlig at han følte rollen sin som et fangenskap, for et angrep på dronning Elizabeths livsverk.

– Prins Harry sier han har veldig stor respekt for sin farmor, men samtidig er dette et angrep på det hun har brukt 70 år på å bygge.