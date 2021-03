Paven møtte Alan Kurdis far

Bildet av den lille gutten som druknet i forsøket på å krysse Middelhavet og ta seg til Europa, gikk verden rundt og ble et symbol på flyktningkrisen.

[ Ingen store håp til Biden i Midtøsten (+) ]

Etter at 84 år gamle pave Frans hadde holdt messe for tusenvis av tilhørere på en fotballstadion i den irakiske byen Arbil søndag, møtte han Abdullah Kurdi. De to tilbrakte lang tid sammen, opplyser Vatikanet.

Gjennom en tolk lyttet paven til Kurdis historie og uttrykte sympati for familiens tap. Abdullah takket paven.

Familien Kurdi kom opprinnelig fra Kobani i Syria. I likhet med mange andre flyktninger, satte de seg i en båt i Tyrkia i håp om å nå en gresk øy. Båten kantret, og Alan, en av hans brødre og moren druknet.

[ George Floyd-rettssak kan sette sinnene i kok igjen i USA ]

Faren driver nå en veldedig organisasjon i Arbil, som er hovedstad i den kurdiske regionen i Irak.

Den katolske kirkens overhode ankom Irak fredag, som første pave noensinne. Under besøket har pave Frans gjentatte ganger preket om fredelig sameksistens og solidaritet mellom religionene. Han reiser tilbake til Roma mandag.