Saudi-ledet koalisjon bombet Jemens hovedstad

– Militæroperasjonens mål var houthienes militære anlegg i Sana og flere andre provinser, opplyste militærkoalisjonen, meldte statlige Saudi Press Agency (SPA).

Tolv mål ble søndag bombet i hovedstaden, ifølge lokale innbyggere. Det er ikke meldt om drepte, men den houthi-vennlige TV-kanalen al-Masirah sier fire personer er såret.

Angrepet skjedde etter at koalisjonen opplyste at de hadde avskåret droneangrep fra de Iran-støttede opprørerne. Tolv droner og to raketter ble stanset og skulle angivelig angripe sivile mål i Saudi-Arabia, meldte SPA.

Houthi-opprørerne melder på sin side søndag at de har gjennomført vellykkede angrep mot oljeanlegg i Saudi-Arabia.

Målene skal være anleggene til Saudi Arabias statlige oljeselskap Aramco, nær den østlige Ras Tanura-havnen. De skal også ha truffet militære installasjoner i områdene Dammam, Assir og Jazan, opplyser talsperson for houthi-opprørerne, Yehia Serae i en uttalelse på internett.

Houthiene har også tidligere angrepet Aramcos oljeanlegg i Saudi-Arabia, som siden 2015 har ledet en ødeleggende krig mot houthiene Jemen.

Det krigsherjede landet beskrives av FN som verdens største humanitære krise.

FN: Brann i interneringsleir i Jemen

Minst åtte mennesker har mistet livet og over 170 er skadd i en brann i et interneringssenter for migranter utenfor Jemens hovedstad, ifølge FN.

Tilstanden er alvorlig for over 90 av de overlevende, og dødstallet kan økte kraftig, opplyser Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM).

Årsaken til søndagens brann i leiren, som ligger sør for byen Sana, er foreløpig uklar.

Houthi-opprørere driver senteret, som huser mer enn 700 migranter. Opprørerne sier deres sivilforsvarsstyrker har slukket flammene og at en etterforskning er satt i gang for å finne brannårsaken.

En FN-kilde sier brannen brøt ut i en hangar i nærheten av hovedbygningen. De fleste av de internerte migrantene ble arrestert i provinsen Saada mens de forsøkte å krysse grensa til Saudi-Arabia, ifølge kilden.