Opposisjonelle i Senegal maner til masseprotester

Oppfordringen kom på en pressekonferanse i hovedstaden Senegal lørdag.

Bevegelsen for forsvar av demokratiet, der Senegals største opposisjonsparti Pastef inngår, ber folk om å «samle seg i masser i gatene» i tre dager fra mandag.

Siden Pastefs leder Ousmane Sonko ble pågrepet onsdag, har det vært daglige demonstrasjoner flere steder i landet. Flere ganger har demonstranter havnet i sammenstøt med sikkerhetsstyrker i det vanligvis stabile vestafrikanske landet.

Politiet pågrepet tidligere presidentkandidat Sonko da han var på vei til et rettsmøte for å svare for en voldtektssiktelse han hevder er politisk motivert.

Uroen er den verste på mange år i Senegal og fortsatte fredag. Flere av demonstrantene har kastet stein på politiet, satt fyr på biler og plyndret butikker.

Lørdag var det imidlertid langt roligere.

Bevegelsen for forsvar av demokratiet, som også omfatter flere sivilsamfunnsgrupper, krever at regjeringen løslater alle «politiske fanger». De krever også at myndighetene respekterer retten til å demonstrere og gir tilbake lisensene til to TV-kanaler som er midlertidig tatt av lufta for å ha sendt bilder fra uroen.

46 år gamle Sonko, som regnes som en utfordrer til president Macky Sall, skal fremstilles for en dommer i Dakar mandag.