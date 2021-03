Biden hyller Senatets krisepakkevedtak

– Jeg lovet det amerikanske folk at hjelpen var på vei. I dag kan jeg si at vi har tatt et gigantisk steg framover mot å innfri det løftet, sier Biden.

Det Biden omtaler som en amerikansk redningsplan, ble godkjent med Demokratenes knappest mulige flertall i Senatet lørdag.

– Det var åpenbart ikke enkelt. Det var ikke alltid pent. Men det var så desperat nødvendig, akutt nødvendig, sa Biden.

Demokratene var gjennom flere forhandlingsrunder før den endelige avstemningen ble holdt. Nå skal pakken godkjennes i det demokratisk-kontrollerte Representantenes hus, før Biden kan signere den.

