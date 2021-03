Dødstallene stiger, men presidenten ber folk slutte å sutre

– Slutt å sutre. Hvor lenge skal dere gråte om dette? Hvor lenge skal dere bli hjemme? Hvor lenge skal dere fortsette å holde alt stengt? Folk orker det ikke mer, sa Bolsonaro torsdag.

– Vi beklager dødsfallene. Men hvordan skal det gå med Brasil om vi bare stenger alt, fortsatte han.

Samme dag registrerte brasilianske helsemyndigheter 1699 nye dødsfall blant koronapasienter, litt ned fra rekordhøye 1910 onsdag. Over 75.000 nye bekreftede smittetilfeller ble registrert torsdag, det nest høyeste tallet så langt, ifølge BBC.

En ny mutasjon får mye av skylden for den kraftige økningen i nye tilfeller, og sykehus flere steder i Brasil er presset til randen av kollaps. Forskere tror så langt at virusvarianten, som har fått navnet P1, er mer smittsom enn tidligere mutasjoner.

Over 260.000 koronarelaterte dødsfall er registrert i Brasil siden pandemien brøt ut. Kun USA har flere.

Krass kritikk

Høyrepopulisten Bolsonaros utspill ble raskt møtt med krass kritikk, blant annet fra guvernør João Doria i São Paulo. Han har også tidligere kritisert Bolsonaros håndtering av pandemien. I et intervju med BBC kaller han presidenten «en gal fyr» på grunn av angrep mot «guvernører og ordførere som vil kjøpe vaksiner og hjelpe landet få en slutt på pandemien».

– Hvordan kan vi møte problemet, når vi ser folk dø hver eneste dag. Helsesystemet i Brasil er på randen av kollaps, sier Doria.

Brasil har dessverre to virus å bekjempe nå; koronaviruset og Bolsonaro-viruset, fortsatte han.

Sao Paolos-delstatsguvernør Doria Sao Paolos-delstatsguvernør João Doria har kunngjort nye restriksjoner i kampen mot koronapandemien, og kommet med ny kritikk av landets president. (Fotoarena/AP)

Sao Paolo er blant delstatene som har kunngjort strenge restriksjoner i kampen mot viruset, det samme har storbyen Rio de Janeiro.

Der var det planlagt nye tiltak fredag, med delvis nedstenging og restriksjoner for barer, restauranter og strender. Tiltakene skal etter planen vare i ei uke. Kritikere mener Rios tiltak langt nær er tilstrekkelige, og lokale leger forbereder seg på storinnrykk av nye koronapasienter, skriver The Guardian.

Brasilianske forskere har i et åpent brev bedt myndighetene om å erklære en to uker lang landsdekkende nedstenging. Det er den eneste måten å unngå en katastrofe, skriver de.

Det virker imidlertid lite sannsynlig at regjeringen vil gå inn for slike tiltak. Bolsonaro selv har fått krass kritikk for å ha kalt covid-19 en liten influensa.

– Hvis det er opp til meg, vil det ikke være noen nedstenging, sa Bolsonaro onsdag.

Får vaksine 72 år gamle Olfa D'arc Pimentel får vaksine i delstaten Amazonas. (MICHAEL DANTAS/AFP)

Samtidig henger Brasil etter med vaksineringen. Så langt har litt over 7,5 millioner brasilianere fått minst en vaksinedose, ifølge tall fra brasilianske medier. Det er rett over 3,6 prosent av landets befolkning. Frustrerte guvernører sa tidligere denne uka at de vil slå seg sammen for å kjøpe vaksiner rett fra produsentene, heller enn å vente på at myndighetene leverer.

Mot kollaps

Virusmutasjonen «alle» nå snakker om i Brasil ble først oppdaget i byen Manaus i delstaten Amazonas i desember. Det ble raskt slått alarm, og i midten av januar sa delstatsguvernør Wilson Lima at de sto overfor det mest kritiske punktet i pandemien. Situasjonen var enda mer dramatisk enn under pandemiens første bølge i fjor sommer, da delstaten Amazonas var blant de hardest rammede i Brasil, sa Lima.

Som Dagsavisen har skrevet tidligere, ba pressede sykehus i Manaus om hjelp utenfra, og pasienter skal ha dødd etter at offentlige sykehus og legevakter gikk tomme for oksygen. Brasils helseminister lovet oksygenlevering og andre forsyninger, og delstatsguvernør Lima, en alliert av Bolsonaro, sa de mobiliserte for å håndtere utbruddet.

Kritikere mente på sin side at det var for lite, for seint.

Koronautbrudd i Manaus En kirkegård i Manaus, en av byene i Brasil som har blitt hardt rammet av koronavirusets andre bølge. (BRUNO KELLY/Reuters)

Tallet på nye tilfeller har falt litt i Amazonas den siste tida, men det har økt i resten av landet. Kapasiteten nærmer seg full på intensivavdelingene i 18 av Brasils 26 delstater, ifølge avisa O Globo. I byer som Porto Alegre, Salvador og Sao Paolo er det allerede fullt på flere intensivavdelinger.

En tilleggsutfordring med P1-mutasjonen er ikke bare at den ser ut til å være mer smittsom. Forskere fra University of Oxford, Imperial College London og Universidade de São Paulo har funnet at P1 i større grad kan gjøre at folk blir smittet for andre gang. Det kan ha betydning for hvor effektiv en vaksine vil være, skriver Financial Times.

Stadig mer upopulær

Beskjeden om at brasilianerne må «slutte å sutre» er ikke første gang denne uka at Bolsonaro, som fikk kallenavnet «Tropenes Trump», har gått ut mot tiltak rettet mot å slå ned viruset. Onsdag anklaget han nok en gang mediene for å skape panikk, hevdet at nedstenging ikke ville virke og at folk kom til å dø av sult og depresjon, ifølge BBC.

I tillegg til stigende smittetall, fulle intensivavdelinger ved flere sykehus og krass kritikk, har Bolsonaros popularitet dalt den siste tida. I en landsdekkende meningsmåling fra februar svarer 32,9 prosent at de har et positivt syn på regjeringen hans. Det er ned fra 41,2 prosent i oktober i fjor, ifølge målingen fra CNT/MDA.

Brasils president Jair Bolsonaro får krass kritikk for sitt siste utspill. (EVARISTO SA/AFP)

I oktober var det også et flertall som svarte at de hadde et positivt syn på presidentens prestasjon (52 prosent), sammenlignet med de 43,5 prosentene som svarer det samme nå.

Tidligere i år har motstandere av Bolsonaro demonstrert flere steder i Brasil, der de blant annet krevde vaksiner til alle, og flere tok til orde for å stille presidenten for riksrett.

Et av spørsmålene som kan avgjøre Bolsonaros popularitet framover, er om nasjonalforsamlingen kommer fram til hvordan de vil gå videre med et program som har sikret nødutbetalinger til landets fattigste under pandemien. Onsdag og torsdag denne uka ga Senatet sin støtte til en ny runde med pengestøtte, og planen skal nå stemmes over i underhuset, skriver Bloomberg.

I 2022 venter et nytt valg i Brasil. Den sittende presidenten kan ta støtte fra rundt 25 prosent av befolkningen for gitt, skrev journalisten Ana Ionova i magasinet Foreign Policy i februar. Det er de konservative, rikere, religiøse brasilianerne, skrev hun.