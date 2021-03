Danmarks statsminister får hard kritikk for ikke å ha diskutert Israel-avtale med de folkevalgte

I Danmark er det en sterk tradisjon for at statsministeren spør Folketinget om råd før regjeringen inngår en internasjonal avtale.

Men da Frederiksen torsdag kunngjorde et samarbeid om vaksineproduksjon med Israel og Østerrike under et besøk i Jerusalem, hadde hun ikke hatt noen dialog med de folkevalgte.

Det skaper kraftige reaksjoner, blant annet i det borgerlige opposisjonspartiet Venstre og venstreorienterte Enhedslisten.

– Jeg er ekstremt forundret. Det står i grunnloven at før en regjering inngår større utenrikspolitiske avtaler, så skal man rådføre seg med utenrikskomiteen, sier Venstres utenrikspolitiske talsmann Michael Aastrup Jensen, ifølge Politiken.

Avisen skriver også at gruppeleder for Enhedslisten, Peder Hvelplund, har hasteinnkalt statsministeren.

– Jeg er dypt forundret over hva det er statsministeren løper rundt og gjør nede i Israel. Dette er jo ikke noe hun har avtalt med Folketingets partier.

Frederiksen er også blitt kritisert for å reise til Israel noen uker før Israel igjen skal holde valg på ny nasjonalforsamling. Kritikerne mener at hennes besøk kan bli brukt som en del av statsminister Benjamin Netanyahus valgkamp.