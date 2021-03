Koronatrend: Flyet tar av, flyr litt rundt, og lander samme sted. Pris? Ca 5000 kr

Det går ikke så bra med flybransjen om dagen. Ikke her hjemme, og ikke internasjonalt. Nedstengninger innebærer ofte inn- og utreiseforbud i samme slengen, alle turistattraksjoner er uansett stengt, og enn så lenge er ikke mange nok vaksinerte til at grensene ser ut til å åpne seg for ordinær turisme med det aller første.

Derfor prøver flere flyselskaper seg nå med kreative løsninger for å lokke til seg reisende.

Magisk mysterietur

Australske Quantas satser på det de har valgt å kalle «mysterieflyturer», som visst nok var populært i Australia også på nittitallet.

På bakken Qantas-flyene står på bakken, de som mange andre fly i året som har gått.

Som navnet røper, betyr det at flypassasjerene kjøper billett til ukjent destinasjon, ikke ulikt uspesifisert reisemål hos charteroperatørene.

Tur/retur? Det blir det samme

Et annet, enda mer kreativt forsøk: Flyturer til ingensteds. Eller kanskje heller tilbake til start.

For en billettpris på 737 australske pund og oppover, noe som blir i underkant av 5000 norske kroner, får passasjeren gå ombord og ta av i en Boeing 737. Flyet tar noen runder rundt omkring, forhåpentlig i så klart vær at man ser noen lokale severdigheter underveis. Det serveres litt flymat, den som ønsker rekker en tur på toalettet og litt lesing i flymagasinet – før setebeltene festes og flyet lander ved nøyaktig samme flyplass som man startet fra.

Heldags-«reise»

Ifølge Quantas får man riktig nok litt mer på kjøpet enn kun flyturen. «Reisene» inkluderer også aktiviterer som vingårdsbesøk, gourmetlunsj, eller snorkling. Da Singapore Airlines lanserte et lignende tilbud i høst, inkluderte billetten også limousin til og fra flyplassen, hotell og shopping på flyplassen, og ekstra god service ombord i flyet.

