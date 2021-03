Biden: Neandertalsk å fjerne munnbindpåbud

For tidlig opphevelse av koronatiltak setter landets fremgang i kampen mot covid-19 på spill, uttalte Biden til journalister i Det hvite hus onsdag.

– Det siste vi trenger er neandertalsk tenkning, om at så lenge ting er bra i øyeblikket, så kan man ta av masken og glemme alt. Det spiller fortsatt en rolle, sa Biden.

Smitteveksten i USA er fallende og vaksinasjonstakten er økende, noe som har ført til at de to delstatene har tatt saken i egne hender og fjernet munnbindpåbud, i strid med føderale retningslinjer.

Faren er ikke over, påpeker Rochelle Walensky, leder for det amerikanske folkehelseinstituttet CDC (Centers for Disease Control and Prevention).

– Dette er ikke tidspunktet for å fjerne alle restriksjoner. De neste par månedene vil være av stor betydning når det gjelder pandemiens utvikling videre, sier hun.