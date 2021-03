«Koronaen kommer aldri hit», sa hun – og fikk jobb hos Trump. Så fikk hun korona selv. Og ny jobb i favorittkanalen hans

– Trump vil alltid sette Amerika først, han vil alltid beskytte amerikanske borgere. Vi kommer ikke til å få sykdommer som koronaviruset hit. Vi kommer ikke til å få terrorisme hit. Og er ikke det forfriskende, når man ser det opp med det grusomme presidentskapet til president Obama? spurte Kayleigh McEnaby da hun ble intervjuet av Fox News så sent som den 25. februar 2020.

”We will not see diseases like the coronavirus come here… isn’t that refreshing when contrasting it with the awful presidency of President Obama?” — Kayleigh McEnany, 2/25/20 pic.twitter.com/dXKHAKGrUn — Matt Wilstein (@mattwilstein) October 5, 2020





Kayleigh McEnany var da pressetalskvinne for valgkampapparatet som jobbet med å få Donald Trump gjenvalgt som president. Under to måneder etter uttalelsen over, i april 2020, ble hun utnevnt til ny pressetalsperson i Det hvite hus, etter Stephanie Grisham.

– Han lyger ikke

Da var Kayleigh McEnany allerede kjent for en lang rekke meget tvilsomme uttalelser på vegne av Trump.

– Nei. Jeg tror ikke han har løyet, sa hun da CNN konfronterte henne med Washington Posts oversikt over de 16.241 små og store usannhetene den daværende presidenten hadde kommet med bare i løpet av sitt første år som president. Det skjedde i august 2019.

– Demokratenes feil

I februar 2020 var koronaen for lengst kommet til USA, selv om myndighetene nektet for at noe sånt fantes på amerikansk jord. På Fox News påsto Kayleigh McEnany at koronasykdom nærmest var noe Demokratene hadde fått i stand for å felle Trump:

– Demokratene heier på at koronaen skal feste grepet. De har en syk drøm om å felle president Trump. Det spiller ingen rolle for dem hvor mange amerikanere de må ødelegge for å klare det, sa hun.

Fikk korona. Og jobb

I oktober 2020, bare et par dager etter at Donald Trump måtte til sykehus med koronasykdom, testet Kayleigh McEnary selv positivt for covid-19. Da hadde hun dagene før testresultatet holdt flere pressekonferanser uten munnbind, tett på journalister og kamerafolk. Hun ble rimelig raskt frisk igjen.

Denne uka kom nyheten om at McEnary har fått ny jobb i det som i hvert fall inntil nylig var Donald Trump og tilhengerne hans’ favorittkanal, Fox News.

– «Mini-Goebbels»

Det har vakt oppsikt også internt i Fox, som var tydelig Trump-positive så lenge han satt med makta.

– Det er skikkelig ekkelt at de sparka hardtarbeidende journalister som faktisk brydde seg om fakta og nyhetsrapportering bare for å snu seg rundt og hyre en mini-Goebbels. Hennes konstante og enerverende løgner fra Det hvite hus var med på å sparke igang et angrep på demokratiet vårt som fikk fem personer drept, inkludert en politibetjent, sier en anonym kilde til The Daily Beast, et nettsted som dekker amerikansk politikk.

Joseph Goebbels var propagandaminister for i Hitlers nazistregjering fra 1933 til 1945.