Trump hintet om at han kan stille igjen

– Hvem vet? Kanskje jeg bestemmer meg for å slå dem en tredje gang, sa Trump med henvisning til Demokratene i en tale til entusiastiske tilhengere på den årlige CPAC-konferansen i regi av American Conservative Union (ACU).

– Som dere vet, de tapte faktisk valget, sa han idet han som så mange ganger før repeterte at det var han som vant valget i fjor, noe som er tilbakevist av både rettsvesenet, republikanske valgansvarlige og hans egen administrasjon.

Over en time forsinket skred han inn på scenen i Orlando til langvarig applaus fra begeistrede tilhengere, og i halvannen time sablet han ned på Joe Bidens første måned som president, som han kalte en katastrofe, og skrøt av hva han selv oppnådde i sine fire år som president.

– Returnere til Det hvite hus

Han avsluttet talen med å love at han skal kjempe for at Republikanerne gjenerobrer både Senatet og Representantenes hus, og igjen hintet han om at han vil stille igjen.

– En republikansk president skal returnere til Det hvite hus, og jeg lurer på hvem det blir, jeg lurer på hvem det blir, sa han med et lurt smil til tordnende applaus.

Han tilbakeviste også ryktene om at han ville bryte ut og starte et nytt parti.

– Jeg starter ikke et nytt parti. Det er fake news. Vi har et republikansk parti. Og det skal samles og bli sterkere enn noen gang før, sa han.

Talen er den første store offentlige opptredenen til Trump siden han flyttet ut av Det hvite hus for seks uker siden.

I den tiden har han holdt en lav profil, blant annet fordi han har mistet tilgangen til Twitter og Facebook, men han har tatt imot en stadig strøm av lojale republikanere i sitt hjem i Mar-a-Lago i Florida.

I startgropen

I Orlando gjentok han at hans bevegelse bare er i startgropen, og at den vil fortsette «sin fantastiske reise».

– Jeg står foran dere nå for å erklære at vår utrolige reise som vi startet sammen, er langt fra over, sa han, og salen svarte med taktfaste USA-rop.

Han insisterte på at partiet er samlet, men listet likevel opp hver eneste republikaner som stemte mot ham i riksrettssaken i Kongressen ved navn.

– Vi kan ikke ha ledere som er mer ivrige etter å fordømme sine medamerikanere enn å stå opp mot demokratene, mediene og radikalerne som vil gjøre USA til et sosialistisk land, sa han.

Langet ut mot Biden

Vanlig kutyme i USA er at en avgått president trekker seg tilbake og er forsiktig med kritikk av sin etterfølger, men Trump langet ut mot Biden.

– Ingen president i vår historie har hatt en dårligere første måned enn Joe Biden, sa han og brukte lang tid på å utbrodere at Biden har åpnet grensene for en flom av ulovlige innvandrere.

Han fortsatte med å ta opp den ene saken etter den andre der Biden i sine første uker omgjorde beslutninger Trump tok, som å ta USA inn i Parisavtalen og Verdens helseorganisasjon igjen, og stanse oljeledningen Keystone XL.

Han tok seg også tid til å hevde at kvinneidrett vil dø ut på grunn av Bidens politikk med å åpne for at folk som er født som menn, får delta som kvinner.

Hevdet han presset fram vaksinen

Han benyttet videre anledningen til igjen å framheve sin innsats mot koronapandemien, som de fleste mener har vært en katastrofe med over en halv million amerikanere døde hittil. Han hevdet at det er hans fortjeneste at vaksiner er utviklet så raskt, fordi han presset farmasiselskapene til innsats.

– Med en demokratisk president ville det tatt fem år. Jeg gjorde det på ni måneder. Alle sier det var et mirakel, sa han.

Mot slutten av talen brukte han også mye tid til å gjenta de grunnløse påstandene om at det var han som vant valget.

Han hevdet at det flommet inn titalls millioner urettmessige stemmer fra overalt, fra både ulovlige innvandrere og døde, og at høyesterett og andre dommere ikke hadde mot til å ta tak i ulovlighetene.

Få med munnbind

CPAC-konferansen ble i år holdt i Florida i stedet for Maryland på grunn av Marylands strengere regler for korona, og det var få tilhørere å se med munnbind i salen.

Selv om begeistringen var stor, og mange samlet seg om en gullstatue av Trump i foajeen, viste den årvisse meningsmålingen for konferansen at partiet er mer splittet enn det kan synes.

97 prosent sa de støttet Trumps jobb som president, men bare 68 prosent mente han burde stille igjen, og kun 55 prosent sa de ville stemme på ham i primærvalget.

