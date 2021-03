Storebror Amazon ser deg. I bilen

Kameraer som overvåker veien foran, og samtidig filmer sjåføren inni bilen. Det var «gaven» nettgiganten Amazon bestemte seg å gi sine ansatte denne våren.

– Vi regner med at dette vil gjøre sjåførene våre roligere til sinns mens de leverer pakker, sier Amazon selv i en skrytevideo.

– Om noe går galt, friker jeg. Da er alt over. Dette er jobben min. De kommer til å se alt live, sier Kamille Elizabeth, som jobber som bud for Amazon i Delaware, til CNN.

Hun frykter at ledelsen kommer til å overvåke henne og kollegaene, og sparke folk om de gjør små feil av den typen ledelsen ellers ikke ville oppdaget.

«Ubehagelig», er hennes oppsummering.

Nei da, lover Amazons talskvinne Deborah Bass til CNN. Men hun vil heller ikke fortelle hvordan Amazon har tenkt å bruke dataene de samler inn, og hvilke tilbakemeldinger sjåførene eventuelt skal få basert på overvåkningen. Ifølge selskapet vil de kun sjekke filmen dersom budene bremser hardt, akselerer kjapt, eller tar u-svinger. «Sikkerhet er vår hovedprioritet» sier Bass.

I USA er det vanlig å overvåke budbilsjåfører. Ifølge CNN har budfirmaene UPS og DHL brukt programmer som rapporterer til ledelsen om manglende bilbeltebruk, høy fart, kjapp fartsøkning eller brå bremsing lenge.

Det nye med Amazons plan er at de skal bruke kamera som overvåker sjåføren konstant, og som bruker kunstig intelligens til å gi sjåfører tilbakemeldinger i sanntid dersom de for eksempel kjører på rødt, kjører for tett på bilen foran, eller virker distraherte.

Også Kamille Elisabeth, Amazons sjåfør i Delaware, ser noen fordeler med overvåkningen, dersom hun for eksempel blir angrepet med skytevåpen. Hun er likevel mest negativ til kameraene, som hun føler tar bort friheten hun normalt kjenner som sjåfør.

– Jeg blir nervøs, sier hun, ifølge CNN.

