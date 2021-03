Nicolas Sarkozy dømt til tre års fengsel for korrupsjon

Saken er oppdatert

Dommen er mildere enn det påtalemyndigheten hadde bedt om, som var totalt fire år, hvorav to skulle være betinget. Den tidligere presidenten kvalifiserer til å sone hjemme med fotlenke, opplyser retten.

Saken ble avsluttet i desember, men Sarkozy og hans medtiltalte har måttet vente i nesten tre måneder på rettens konklusjon.

I tillegg til fengselsstraff, risikerte de bøter på opp mot 1,2 millioner euro – rundt 12,5 millioner kroner.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Anker

Sarkozys advokat Jacqueline Laffont sier at han vil anke dommen, som hun kaller svært streng og fullstendig grunnløs.

Hun sier at Sarkozy tar dommen med ro, men at han er fullt innstilt på å kjempe videre for å bevise at han er uskyldig.

Hans kone, sangeren Carla Bruni, la ut et bilde av de to på Instagram med teksten «For en meningsløs heksejakt, min kjære».

Den 66 år gamle ekspresidenten, som styrte Frankrike fra 2007 til 2012, var sammen med advokaten Thierry Herzog tiltalt for korrupsjon i forbindelse med et forsøk på å bestikke dommeren Gilbert Azibert i 2014 for å få ut informasjon fra ham. Også Azibert er tiltalt.

– Korrupt pakt

Påtalemyndigheten mener de tiltalte inngikk en «korrupt pakt». Sarkozy og de to medtiltalte avviste anklagene i den ti dager lange rettssaken i fjor.

– Det var ingen pakt. Verken i mitt hode eller i virkeligheten. Jeg vil renvaskes fra denne vanæren, sa ekspresidenten.

Anklagene er basert på politiets avlytting av telefonsamtaler mellom Sarkozy og Herzog. Aldri før har en tidligere fransk president måttet svare i retten for så alvorlige lovbrudd.

Sarkozys forgjenger Jacques Chirac fikk i 2011 en betinget dom på to år for misbruk av offentlige midler i sin tid som ordfører i Paris.

Les også: – Tror vi kan reise normalt internasjonalt først fra våren 2022 (+)

Ny rettssak venter

Senere denne måneden må Sarkozy igjen i retten. Sammen med 13 andre er han tiltalt for ulovlig valgkampfinansiering ved presidentvalget i 2012.

Hans konservative parti og et selskap ved navn Bygmalion anklages for å ha opprettet et eget system for å skjule at de brukte 42 millioner euro til valgkampen, dobbelt så mye som lovlig.

Han er også anklaget for å ha mottatt millioner av euro fra Libyas diktator Muammar Ghaddafi til valgkampen i 2007, og i januar innledet påtalemyndigheter gransking av rådgivningsarbeid han har gjort i Russland.

Sarkozy trakk seg fra aktiv politikk da han ikke ble nominert på nytt foran valget i 2017, som ble vunnet av Emmanuel Macron.

Men han er fortsatt svært populær blant konservative velgere, og han spiller en viktig rolle i kulissene, inkludert som rådgiver på enkelte områder for Macron.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.