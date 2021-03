Kirurg forsøkte seg på multitasking – deltok i zoom-rettssak mens han opererte en pasient

Det er BBC som melder om hendelsen som muligens ikke helt står i stil med legeeden. Legen Scott Green i byen Sacramento i California, var innkalt til en høring om en trafikkforseelse. Og han hadde tydeligvis ikke tid til å ta seg en pause fra operasjonssalen, da saken kom opp i den digitale rettsaken.

Green logget likeså greit på mens han tilsynelatende var midt i en operasjon. Mens han ventet på at dommeren skulle dukke opp fortsatte han å operere. Dette på tross av at en rettsbetjent opplyste om at høringen var åpen for offentligheten, og stilte spørsmål ved om Green var klar for saken.

Da dommeren fikk logget seg inn i rommet adresserte han også den aktive kirurgen, og ba om en bekreftelse på om det var riktig at Green var midt i en operasjon – noe han måtte medgi at stemte. Han mente likevel at det ikke ville by på noen særlige utfordringer, og at han gjerne ville fortsette.

Det ville derimot ikke dommeren, og fortalte at han «ikke følte seg komfortabel» med hensyn til pasienten som lå på operasjonsbordet samtidig som kirurgen skulle få saken sin prosessert. Men doktor Green visste råd. Han hadde med seg en annen kirurg som kunne ta kniven fatt mens Green sto for retten.

Han fikk allikevel ikke siste ord, og dommeren kunne meddele til kirurgen at han kunne vende tilbake til operasjonsbordet – og tilbake til zoom-rettssalen en annen gang. «Jeg kommer med en annen dato – når du ikke er aktivt involvert i eller tar vare på en pasients behov.

Både BBC og NBC har forsøkt å få en kommentar fra Green, som ikke hadde annet å si enn «det er ikke presist, og jeg har ikke mer å si. Takk».

Kanskje var han opptatt.

