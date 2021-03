Cuomo beklager og ber om at anklager mot ham etterforskes

Beth Garvey, som er en nær medarbeider av Cuomo, sier at de har bedt delstatens justisminister Letitia James og sjefdommeren i delstatens høyeste domstol, Janet DiFiore, om å utpeke en uavhengig jurist til å foreta granskingen.

James avviste imidlertid planen til Cuomo og krever at hun får full myndighet til selv å granske anklagene.

Demokraten Cuomo framsto som en av partiets mest effektive politikere da han tok grep mens New York var hardest rammet av koronapandemien i fjor vår.

Men nylig har flere unge kvinner i hans administrasjon anklaget ham for uønsket seksuell oppmerksomhet. Cuomo avviser anklagene.

Lørdag sa Charlotte Bennett til New York Times at Cuomo stilte henne upassende spørsmål om sexlivet hennes, blant annet om hun hadde hatt sex med eldre menn.

Tidligere har Lindsay Boylan, som var spesialrådgiver for Cumo på økonomisk utvikling, anklaget ham for å kysse henne mot hennes vilje og komme med upassende kommentarer.

Beklager

Cuomo avviste lørdag alle anklager. Han sa at han aldri har oppført seg upassende overfor Bennett, og at anklagene til Boylan rett og slett er falske.

Sent søndag kveld sendte Cuomo ut en ny uttalelse der han beklaget sin oppførsel.

– Noen ganger tror jeg at jeg er leken og lager spøker som jeg synes er artige. Jeg mener ikke noe galt og bare prøver å tilføre litt lett humor og lekenhet i alvoret. Nå forstår jeg at min oppførsel kan ha vært for lite følsom eller for personlig, sa han.

Han innrømmet også at noen av de tidligere kommentarene kan ha blitt feiltolket som uønsket flørting.

– I den grad noen har følt det slik: Jeg er oppriktig lei meg, sa Cuomo.

Men han sto fortsatt fast på at han aldri har kommet med uanstendige fysiske tilnærmelser eller uanstendige forslag, og at han aldri har hatt til hensikt at noen skulle føle seg ukomfortable.

– Men dette er anklager som newyorkerne fortjener svar på, sa Cuomo.

Anklager fra to kvinner

Cuomo sa lørdag at hans plan var å være mentor for den 25-årige Bennett da hun jobbet med helsespørsmål på guvernørens kontor.

Hun sier at Cuomo aldri rørte henne, men at hun skjønte at Cuomo hadde et ønske om å ligge med henne, og at hun lurte på hvordan hun skulle komme seg ut av situasjonen. Cuomo, som er 63, sa ifølge henne at han følte seg ensom og hadde ønske om et forhold til en kvinne i 20-årene.

Hun varslet sin overordnede og byttet jobb i administrasjonen så hun slapp å ha så nær kontakt med Cuomo, sier hun. Hun sluttet i jobben i november.

Bennett hadde først ikke tenkt å anmelde Cuomo formelt, men hun bestemte seg for å fortelle om situasjonen da Boylan sto fram og fortalte at Cuomo ofte tok på henne, gjorde henne ukomfortabel og en gang kysset henne på munnen.

Kritikk fra partifeller

Flere av guvernørens partifeller er dypt uroet over anklagene. Flertallslederen i delstatssenatet, Andrea Stewart-Cousins, sier at «en slik oppførsel ikke har noen plass på vårt arbeidssted» og krever en fullstendig uavhengig gransking.

To folkevalgte i New York, Yuh-Line Niou og Alessandra Biaggi, begge demokrater, krever at Cuomo trekker seg som guvernør.

Også en senator i Washington, Mazie Hirono, krever en uavhengig gransking, og den liberale kongressrepresentanten Alexandria Ocasio-Cortez, som selv er fra New York, kaller anklagene ekstremt alvorlige og smertefulle å lese om.

Også hun krever uavhengig gransking, i likhet med talspersonen for president Joe Biden, Jen Psaki.

Unngå anklager om partiskhet

Garvey sier at guvernørens kontor først planla å be om at dommer Barbara Jones ledet en uavhengig gransking av anklagene om seksuell trakassering.

Men da det ble spørsmål om hvor uavhengig Jones, som tidligere hadde jobbet med Cuomos nære venn Steve Cohen, kunne være, ble det besluttet å be om at en helt uavhengig spesialetterforsker oppnevnes.

– Vi hadde først sett oss ut dommer Barbara Jones, men vi ønsker å unngå selv den minste oppfatning om mangel på uavhengighet eller politisk innflytelse, sier Garvey.

James mener imidlertid at heller ikke denne planen er nok, og at hun i henhold til loven har ansvaret for å gjennomføre en gransking.

Etter det som framsto som en svært vellykket håndtering av pandemien i fjor vår, er Cuomo også kommet i hardt vær for håndteringen av koronasyke og dødsfall på sykehjem.

