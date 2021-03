Fant 2000 år gammel hestestridsvogn i «fantastisk tilstand»

Vulkan-utbruddet ved den romerske byen Pompeii 79 år før kristus har blitt en del av europeisk kulturhistorie – og en skattekiste for fans av antikken. Og arkeologer drar stadig frem funn og skatter fra ruinene – nå sist rester av en utsmykket hestestridsvognvogn.

Vognen har ifølge arkeologene blitt brukt til seremonier som bryllup og festivaler, og er utstyrt med blomsterdekorasjoner. Og utgravingssjefen er selvsagt strålende fornøyd med funnet av det to tusen år gamle transportmiddelet, som omtales som unikt.

– Dette er et ekstraordinært funn som vil øke vår forståelse for antikken, sier han ifølge BBC.

Italy Pompeii Utsmykninger på den to tusen år gamle vognen (Parco Archeologico di Pompei / AP/AP)

Foto: Parco Archeologico di Pompei via AP

Passende nok ble vognen funnet i nærheten av hvor det i 2018 ble oppdaget levninger av en hester utenfor en villa til en romersk general. Boligen, som går under navnet Mysterievillaen, hadde havutsikt og lekker utsmykking – og en stall med flere hester.

Det var derimot ingen enkel jobb å få vognen ut i, om ikke kjøredyktig, god stand. Den ble funnet syvende januar, og det har dermed tatt nesten to måneder å fullføre prosjektet. I tillegg risikerer operasjoner som dette å bli robbet av skatterøvere som kommer gjennom ulovlige tunneler, skriver BBC.

En vogn som overlever i to tusen år kan selvsagt friste, i en tid med bilfrie sentrum. Den som ønsker å dra til Pompeii for å få tatt en titt med egne øyne må derimot vente. Som følge av pandemien er hele området stengt. Men forhåpentligvis ikke i to tusen år.

