Ett år med hjemmeskole har gått hardt utover skoleprestasjonene verden over. I Berlin har de folkevalgte nylig stemt for et lovforslag som tillater skoleelevene i den tyske hovedstaten og delstaten Berlin, å ta skoleåret om igjen, skriver avisa The Guardian.

Det vil si at dersom eleven skulle gått ut av syvende klasse i år, vil man nå ha muligheten til å søke om å få gå syvende klasse på nytt. Forslaget er også oppe for vurdering i flere tyske delstater.

Fram til nå har dette kun vært tillatt for elever som gjør det svært dårlig på skolen – og å være en som må gå skoleåret på nytt er blitt sett på som veldig stigmatiserende. I Tyskland kaller de det sitzenbleiben – som betyr å bli sittende. Det har ikke vært opp til barnas foreldre, men til skoleledelsen.

Med den nye lovendringen kan nå foreldre søke om at barnet deres skal få ta skoleåret på nytt. De vil da måtte dra i et møte med skoleledelsen, der hensikten er å avgjøre hva som er til barnets beste.

Lovendringen gjelder for barn i alderen seks til 16 år.

Dette har skapt en del kontrovers i Tyskland. Blant annet har en gruppe rektorer gått sammen for å protestere mot loven, fordi de frykter det vil skape en organisatorisk katastrofe. De frykter overfylte klasserom, underbemannede lærere og assistenter og mangel på avstand i klasserommene.