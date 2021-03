Pålegges å betale kompensasjon for konas husarbeid

Kvinnen vil motta rundt 65 000 kroner for fem års ubetalt arbeid. Dommen kom etter at Kina innførte en ny sivil lov. Saken har skapt enorm debatt om verdien av husarbeid, hvor flere mener at kompensasjonsbeløpet er for lite, skriver BBC.

Paret har vært gift siden 2015. Ifølge rettsopptegnelser har mannen prøvd å søke skilsmisse i fjor. Senere ba hun om økonomisk kompensasjon, og argumenterte for at ektemannen ikke hadde påtatt seg noe husarbeid eller omsorgsansvar overfor sønnen deres.

Nå har Beijings Fangshan tingrett bestemte seg å beordre han til å betale månedlig bidrag på 2600 norske kroner. I tillegg til en utbetaling på rundt 65 000 kroner for husarbeidet hun har gjort under ekteskapet.

Mandag fortalte dommeren i saken reportere at delingen av parets felleseie vanligvis innebærer å dele materiell eiendom, «men husarbeid utgjør immateriell eiendomsverdi,» sa dommeren.

Les også: Møtte menn på Tinder – svindlet dem for hundretusener av kroner

– Jeg er målløs

Den nye sivile loven i landet trådte i kraft i år. Den dreier seg om at en ektefelle har rett til å søke erstatning ved en skilsmisse hvis han eller hun bærer mer ansvar for barneoppdragelse og omsorg, ifølge BBC.

På sosiale medier har saken utløst en opphetet debatt. Brukere på sosiale plattformer har påpekt at 65 000 kroner for fem års arbeid er for lite:

– Jeg er målløs. Arbeidet til en husmor på heltid blir undervurdert. I Beijing koster det å ansette en barnepike i et år mye mer enn det, sa en kommentator.

Les også: Et politisk attentat i Libanon – slik drepes håpet om demokrati

Andre mente at menn burde påta seg flere husoppgaver:

– Damer, husk å alltid være uavhengige. Ikke gi opp arbeidet etter ekteskapet, gi deg selv selvstendighet.

Ifølge Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) bruker kinesiske kvinner nesten fire timer om dagen på ulønnet arbeid – det er omtrent 2,5 ganger så mye som menn.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.