Eksperter: – Korona-paranoia er en greie

– Pandemien har ført til mye usikkerhet og stress.

Det sier legen Bandy X. Lee, en rettsmedisinsk psykiater og voldsekspert fra New York. Lee er også leder for World Mental Health Coalition.

Paranoia er en følelse av å oppleve trusler, og er sterkt påvirket av angst og frykt. Dette handler ofte om feilaktige oppfattelser av virkeligheten, skriver CNN. Symptomene på paranoia kan variere, men kan være veldig overveldende, opplyser Lee og medisinske foreninger. Folk trenger ikke å ha diagnosterbare psykiske problemer for å få paranoide tanker eller følelser.

Sosial isolasjon og sosial uro har gjort at flere av oss får en annerledes oppførsel og andre type bekymringer, inkludert paranoia. Pandemien har også ført til at flere har en usikker økonomi.

En studie gjort på dette feltet, deler også funn om at mennesker med flere psykiske lidelser kan eldes raskere.

Dette kan du gjøre

– Å lære å identifisere paranoia er det første steget for å redusere det. Man bør søke profesjonell hjelp dersom symptonene forstyrrer evnen til å fungere i hverdagen, sier psykologen Adam Borland.

– Det er veldig lett for at en tanke blir plantet som et frø. Og det er lett å vanne det, gi det solskinn, sier Borland.

Den gode nyheten er at det er mulig å bekjempe paranoia, i det minste den typen som ikke er diagnostiserbar eller knyttet til andre psykiske problemer, skriver CNN.

– Mennesker er motstandsdyktige og i stand til å håndtere store motganger om vi opplever dem sammen og har god veiledning så vel som psykologisk og sosial støtte, forteller Lee.

Borland mener man bør starte med å erkjenne tankene og deretter jobbe for å skape sunne daglige rutiner, som for eksempel å gå en kilometer hver dag eller sørge for sosial samhandling på et vis. Men også søvn og kosthold er viktige faktorer som gir god mental helse.

– Vi undervurderer effekten av kjedsomhet. Også med tanke på nyheter og sosiale medier som gir såpass mye informasjon. Da er det lett å havne i en ond sirkel, sa Borland.

Likevel kan det være vanskelig å avverge paranoide tanker hos oss selv eller andre.

– I en paranoid tilstand vil man ikke være mottakelig for logikk eller bevis. Det beste er å jobbe med å endre omstendighetene som setter personen i en paranoid tilstand, sier Lee.

Peker på positive sider

Borland forklarer at dersom man har liten grad av paranoia eller angst, blir man holdt oppmerksom og våken, og det kan dermed fungere som en forsvarsmekanisme som beskytter oss mot potensielle trusler.

Blant annet har forskere ved University of Cambridge kom til konklusjonen om at bekymring for klimaendringer har ført til atferdsendringer som kan føre til løsninger.

