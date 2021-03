Stille i Ischgl ett år etter koronautbruddet

Det som normalt er høysesong i skistedene i de østerrikske alpene er preget av unntakstilstand, som mange andre steder i Europa.

Dette er reglene i skiområdene i Østerrike nå:

* Hoteller er lukket for fritidsreisende.

* Restauranter kan bare tilby takeaway.

* Strenge innreiseregler for Østerrike.

* Skiheisene holder åpent, men det er bare lokalbefolkningen og folk på innenlands dagstur som får stå på ski.

Visste ikke

I disse dager for ett år siden visste verken skituristene eller østerrikske myndigheter hva som var i ferd med å skje i skistedet Ischgl i regionen Tirol. Det var vinterferie og høysesong, og en del nordmenn var blant turistene som i slutten av februar og begynnelsen av mars sto på ski i Alpene.

Virus Outbreak Austria Worker prepare a balcony at a restaurant and bar in Ischgl, Austria, Thursday, Nov. 26, 2020. The Austrian government imposed a second lockdown to slow down the ongoing pandemic of the COVID-19 disease caused by the SARS-CoV-2 coronavirus from Nov. 17, 2020 until at least Dec. 6, 2020. (AP Photo/Matthias Schrader) (Matthias Schrader/AP)

Stengte restauranter og after-ski, men åpne heiser for lokalbefolkningen – det er situasjonen i Ischgl nå. Foto: AP/NTB

Både norske og andre lands myndigheter i Europa hadde først og fremst oppmerksomheten rettet mot Nord-Italia, der det var oppdaget mange smittetilfeller.

Siden skulle det vise seg at koronaviruset var i ferd med å spre seg massivt på afterskisteder og andre samlingssteder i Ischgl i Østerrike, før østerrikske myndigheter i det hele tatt var klar over at det var et ubrudd der.

Fattet mistanke

Østerrikes helsemyndigheter tror Ischgl-utbruddet startet nettopp i slutten av februar. De to første tilfellene i landet ble bekreftet 25. februar, to unge personer hadde kommet fra Lombardia i Nord-Italia til Tirol. Men det var først 1. mars at mistanken ble sterk om at Ischgl var sentrum for et stort utbrudd. Da oppdaget myndighetene på Island at 15 passasjerer på et fly fra München hadde testet positivt for koronaviruset. 14 av dem hadde vært i Ischgl.

Islandske myndigheter advarte østerrikske myndigheter, men helsemyndighetene i Tirol mente det var usannsynlig at det kom fra Tirol, og trodde det kom fra en passasjer som hadde vært Italia, og som hadde smittet gruppen fra Ischgl.

Etter dette ble stadig flere mennesker som testet positivt i Tyskland og de nordiske landene sporet tilbake til Ischgl.

7. mars testet en bartender i Ischgl positivt. Tre dager etter var alle after-ski-barer stengt. 13. mars ble hele byen stengt ned.

11. mars hadde WHO erklært at spredningen av koronaviruset var blitt en pandemi.

Er immune fortsatt

Nå har forskning rundt det tidlige smitteutbruddet i Ischgl gitt nyttig kunnskap om koronaviruset. En studie av smittede innbyggere i Ischgl viser at det store flertall fortsatt har immunitet etter minst åtte måneder. Det kom fram i en studie som ble presentert torsdag i forrige uke.

Det medisinske universitetet i Innsbruck utførte en undersøkelse i april i fjor som viste at hele 42 prosent av byens innbyggere hadde antistoffer mot koronaviruset. Det er en oppfølgingsstudie utført i november som man nå har publisert resultatene av. Det store flertallet av dem som hadde antistoffer i den første studien, hadde det fortsatt i den andre, kun med en liten reduksjon i mengde antistoffer.

– Hos nær 90 prosent av dem som testet positivt for antistoffer i april kunne man også finne det i november, sa virolog Dorothee van Laer i en uttalelse.

Litt over 900 personer deltok i studien, og 801 av dem var med i den første. Universitetet sier det er en av de største studiene av sitt slag og en av studiene som har pågått over lengst tid.

Det at så mange har hatt koronaviruset i Ischgl har trolig vært en årsak til at den andre bølgen i november var mye mindre der enn i sammenlignbare byer i samme region.

– Det virker som om immunitetsituasjonen, som var rundt 40 og 50 prosent av befolkningen i november, faktisk beskyttet befolkningen fra smitte, sa van Laer.

Taper stort

Mange skianlegg i Alpene er nå stort sett stengt eller kun for lokalbefolkningen og med begrensninger – men det er ulike regler i ulike land og områder.

I Østerrike står turismen for rundt 15 prosent av brutto nasjonalprodukt. Regjeringen har gitt økonomisk kompensasjon til en del rammede bedrifter, likevel lider mange av dem store økonomiske tap. Én ting er tapet av alle turistene som normalt kommer fra hele Europa for å ha skiferie i Alpene, men det som også normalt tilfører mye inntekter er tyskere som kommer over grensen for en dag eller to for å stå på ski. Normalt tar sju millioner tyskere veien over til Østerrike på vinteren, skriver The World. Nå gjør de ikke det.

Nå er Paznaun-dalen der Ischl ligger åpent kun for de lokale og folk som kommer på dagstur. For å komme inn i skianleggene må man kunne vise en negtativ koronatest som er maksimalt 48 timer gammel, ifølge turistkontoret i Paznaun/Ischgl.

Dette har uten tvil vært et eksepsjonelt år, konkluderer turistkontoret på sin hjemmeside:

– Vi ville ha trodd det var et filmmanus hvis noen i begynnelsen hadde fortalt oss hva som ville skje. Men det hjelper aldri å klage. Alle utfordringer kan være en drivkraft for noe nytt, kanskje noe bedre, og, i alle tilfelle, for noe annet.

