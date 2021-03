AstraZeneca kan bare levere halvparten av vaksinene som var lovet til EU

En EU-tjenestemann opplyser til Reuters at den britiske vaksineprodusenten hadde forpliktet seg til å levere 180 millioner doser til EU i andre kvartal, men at leveransen kun blir halvparten av dette.

AstraZeneca hadde også problemer i første kvartal, og ligger an til å levere halvparten av dosene som var bestilt, ifølge kilden. Dette rammer også Norge.

Selskapet opplyser til NTB at det jobber hardt for å øke produktiviteten i forsyningslinjene i EU, samt for å utnytte det globale nettverket for å levere vaksiner som avtalt.

– AstraZeneca bekreftet i dag at de siste anslagene for andre kvartal for vaksineleveransene har som mål å levere i tråd med kontrakten med EU-kommisjonen, skriver selskapet i en uttalelse sendt til NTB.

Målet er at økt produktivitet i Europa og bedre utnyttelse av de globale forsyningslinjene vil gjøre det mulig å levere 180 millioner vaksiner som avtalt, skriver selskapet.

Kontrakten ble lekket

EU-kommisjonen, som forhandler med vaksineprodusentene, vil ikke kommentere tallene til Reuters.

Selve kontrakten med AstraZeneca ble lekket forrige uke. Der kom det fram at selskapet lovet å levere 90 millioner doser i første kvartal, og 180 millioner i andre kvartal.

Ifølge Reuters ligger det an til at leveransen i første kvartal blir på rundt 40 millioner doser, og under 90 millioner i andre kvartal.

EUs vaksinestrategi har fått hard kritikk. Også leveransen av vaksinene fra Pfizer/Biontech og Moderna har vært forsinket til de europeiske landene, som har valgt å bestille vaksiner samlet.

Færre til Norge også

Mandag ble det kjent at AstraZeneca ikke klarer å levere så mange vaksiner til Norge som lovet i uke 8. Antallet doser som forventes til Norge i uke 8 ble søndag kveld endret fra 65.565 doser til 40.800.

Helseminister Bent Høie forsvarte forrige uke Norges valg om å kjøpe vaksiner sammen med EU, og sa at Norge ikke hadde forutsetninger for å inngå egne avtaler med produsentene.

– Våre vurderinger på det tidspunktet var at det ikke ville være mulig, sa Høie og viste til sonderingene de hadde i vaksinemarkedet i fjor sommer.

